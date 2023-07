Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler Truck.



Börsenplätze Daimler Truck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

33,27 EUR +0,70% (21.07.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

33,40 EUR +0,66% (21.07.2023, 17:35)



ISIN Daimler Truck-Aktie:

DE000DTR0CK8



WKN Daimler Truck-Aktie:

DTR0CK



Ticker-Symbol Daimler Truck-Aktie:

DTG



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (22.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Betriebsratschef Michael Brecht habe Sparmaßnahmen des Nutzfahrzeugzeug-Herstellers kritisiert. Derzeit gebe es eine starke Orientierung an den Fixkosten, welche das Unternehmen deutlich reduzieren wolle, habe Brecht am Donnerstag in Gaggenau gesagt. Das löse "einen riesen Druck" in der Belegschaft aus.Natürlich wolle auch er ein sehr effizientes und wettbewerbsfähiges Unternehmen, habe Brecht gesagt. Aber man müsse auch darüber diskutieren, ob man genügend investiere, um langfristig im Geschäft zu sein. "Bei uns arbeiten die Leute auch am Anschlag", habe Brecht gesagt. Es gebe eine gewisse Resignation, zumindest in den Produktionsstandorten, wie eine weitere deutliche Reduktion der Fixkosten erreicht werden könne. "Wir entwickeln uns als Unternehmen, denke ich, sehr gut", so Brecht. Aus Sicht des Betriebsrats würden die finanziellen Ziele erreicht.Am Mittwochabend erst habe das Unternehmen anhand vorläufiger Zahlen für das zweite Quartal einen größeren operativen Gewinn verkündet als erwartet. In der vergangenen Woche habe Daimler Truck mitgeteilt, sich weiterhin auf beeinflussbare Maßnahmen, insbesondere auf die Senkung der Fixkosten und der Investitionen, konzentrieren zu wollen.Aus charttechnischer Sicht habe die Daimler Truck-Aktie am Freitag ein starkes Kaufsignal generiert, indem sie ein neues Allzeithoch markiert habe. Könne sie dieses in der neuen Woche nutzen, um bullishes Momentum aufzubauen, dürfte die Aktie schon bald das Allzeithoch bei 35,76 Euro in Angriff nehmen.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: