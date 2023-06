Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Daimler Truck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

31,53 EUR +1,32% (27.06.2023, 14:31)



XETRA-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

31,52 EUR +1,09% (27.06.2023, 14:16)



ISIN Daimler Truck-Aktie:

DE000DTR0CK8



WKN Daimler Truck-Aktie:

DTR0CK



Ticker-Symbol Daimler Truck-Aktie:

DTG



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (27.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.1,30 Euro je Aktie oder rund 4,1 Prozent habe Daimler Truck im Juni erstmals in Form einer Dividende an seine Aktionäre ausgeschüttet. Den Abschlag habe das Papier fast vollständig wieder aufgeholt und gewinne dank positiver Analystenkommentare auch am Dienstag. Ein Experte stelle bereits die nächsten Maßnahmen zur Kurspflege in Aussicht.So rechne Stifel-Analyst Alexander Wahl zum Kapitalmarkttag des Lkw-Bauers am 11. Juli mit der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms. Daimler Truck halte 4 bis 6 Milliarden Euro an Nettoliquidität für ausreichend, um das Unternehmen zu führen, werde aber zum Jahresende über 8,3 Milliarden Euro verfügen, so Wahl. Ein großer Teil der Investoren rechne daher mit Rückkäufen, welche sich laut Stifel-Prognosen auf 2 Milliarden Euro über die nächsten zwei Jahre belaufen dürften.Zusammen mit der Dividende würden so jährlich circa 2,3 Milliarden Euro oder 9 Prozent der Marktkapitalisierung an Anleger zurückfließen. Diese Summe werde größtenteils vom Free Cash Flow gedeckt, so Wahl. Der Experte rate daher in seiner am Dienstag veröffentlichten Studie zum Kauf der Aktie und habe das Kursziel von 39 auf 41 Euro erhöht.Die Analysten sähen die Daimler-Truck-Aktie erst deutlich über dem jetzigen Niveau fair bewertet. "Der Aktionär" traue der günstig bewerteten Daimler Truck-Aktie auf absehbare Zeit ebenfalls den Sprung über das Allzeithoch zu. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 37,50 Euro, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Daimler Truck-Aktie. (Analyse vom 27.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler Truck.