Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Nordamerika sei einer der wichtigsten Märkte für den deutschen Nutzfahrzeugbauer. So habe Daimler Truck 2022 dort fast die Hälfte seiner Umsätze erzielt. Zudem sei der Markt mit einem Umsatzplus von 40% im selben Zeitraum auch einer der wachstumsstärksten bei der ehemaligen Daimler-Tochter. Kein Wunder also, dass der Lkw-Bauer dort nun in die Zukunft investiere.Wie aus einer Daimler-Truck-Mitteilung vom Mittwoch hervorgehe, plane das Unternehmen gemeinsam mit Accelera - einer Sparte für emissionsfreie Antriebe des US-Motorenherstellers Cummins - und dem Lkw-Bauer PACCAR ein Joint Venture einzugehen. Das Gemeinschaftsunternehmen werde zunächst v.a. LFP-Batterien für elektrische Nutzfahrzeuge fertigen.Die Partner würden sich zu je 30% an dem Unternehmen beteiligen. Die übrigen 10% sollten an den chinesischen Batteriezellenhersteller EVE Energy als Technologiepartner gehen. Für eine Gesamtinvestition von 2 bis 3 Mrd. USD solle an einem noch nicht bekannten Standort in den USA eine Fabrik mit einer jährlichen Kapazität von 21 Gigawattstunden errichtet werden. Erste Batteriezellen sollten ab 2027 vom Band laufen.Die Nachricht könne für keine frischen Impulse bei der angeschlagenen Daimler Truck-Aktie sorgen. Die positiven Effekte des Investments würden sich erst langfristig bemerkbar machen. Dennoch seien das Joint Venture und der Fokus auf Elektromobilität der richtige Schritt. Parallel entwickele der DAX-Konzern zudem noch Wasserstoff- und Verbrennungsmotoren und sei somit breit für die Zukunft aufgestellt. Die Aussichten seien somit weiter intakt. Langfristig sollten bei der günstig bewerteten Daimler Truck-Aktie wieder höhere Kurse zu Buche stehen, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link