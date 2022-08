Die Aktie von Daimler Truck ist kein Sprinter, Anleger sollten sich eher auf einen Dauerläufer einstellen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.08.2022)



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (15.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Zuletzt habe der Brummi-Hersteller Daimler Truck mit guten Zahlen für das zweite Quartal überzeugt. Im Anschluss habe die Deutsche Bank ihre Kaufempfehlung für die Aktie bestätigt. Das Papier habe sich zuletzt deutlich erholt.Daimler Truck habe vor wenigen Tagen bei Analysten und Anlegern zugleich Pluspunkte sammeln können. Die Zahlen für das zweite Quartal hätten über den Erwartungen gelegen.Dank Preiserhöhungen und vorteilhaften Wechselkursen sei der Umsatz um 18 Prozent auf 12,1 Milliarden Euro geklettert. Das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern habe Daimler Truck um 15 Prozent auf 1,01 Milliarden Euro gesteigert. Das Unternehmen wolle den positiven Schwung in die zweite Jahreshälfte mitnehmen, habe Vorstandschef Martin Daum gesagt.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Einstufung für Daimler Truck nach Quartalszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen.Weitaus mehr Potenzial sehe Deutsche Bank-Analyst Nicolai Kempf. Der Experte traue der Aktie Kurse von 50 Euro zu. Der Lkw-Hersteller habe auch ohne die positiven Sondereffekte bei Mercedes-Benz solide Kennziffern präsentiert, habe Analyst Kempf in einer am Studie geschrieben. Die weiteren Aussichten seien ermutigend.Eine Schlüsselrolle in Sachen Profitabilität werde die ehemalige Scania-Managerin Karin Rådström einnehmen, die im Vorstand von Daimler Truck mehr Zug ins Geschäft bringen solle. So habe die Sparte die Zahl ihrer Lkw-Basismodelle bereits von 140 auf rund 100 verringert."Wir arbeiten heute schon an unserer Profitabilität. Wir sind heute ein solides Unternehmen, machen gute Fortschritte", habe Vorstand Daum bereits zum IPO gesagt.Betrachte man die Bewertungsmultiplen, sei die Aktie im Vergleich zur Konkurrenz zu günstig. Im Zuge der Erholung an den Börsen habe das Papier einen neuen Aufwärtstrend ausgebildet. Jetzt gelte es, die psychologisch wichtige Marke von 30 Euro zu überwinden.Schaffe es Vorstand Martin Daum mit seinem Team, die Marge Stück für Stück an die weitaus profitablere Konkurrenz anzugleichen, habe der Truck-Hersteller deutliches Upside-Potenzial. 35 Milliarden Euro könnte Daimler Truck durchaus auf die Waage bringen. Aktuell betrage der Börsenwert 23 Milliarden Euro.