Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (22.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Daimler Truck habe am heutigen Donnerstag im Rahmen der online stattfinden Hauptversammlung seine Jahresziele bestätigt. Der weltgrößte Lastwagenbauer erlebe eine ungebrochen hohe Nachfrage. "Wir beobachten keine Stornierungen", verkünde Martin Daum, Vorstandschef von Daimler Truck.Daimler Truck erwarte im laufenden Jahr ungeachtet des Ukraine-Kriegs und Lieferschwierigkeiten einen Umsatz von bis zu 50 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr seien es fast 40 Milliarden Euro gewesen.Die Produktion für dieses Jahr sei restlos ausverkauft. "Und selbst wenn Bestellungen teilweise storniert werden sollten, würde das doch nur dazu führen, dass wir von einer Überhitzung in einen Normalzustand übergehen würden", konstatiere Daum. "Wir sind für das laufende Jahr deshalb aus guten Gründen weiter zuversichtlich."Im vergangenen Dezember habe der damalige Daimler-Konzern, der nun unter Mercedes-Benz firmiere, das große Geschäft mit Lkw und Bussen abgespalten. Größter Einzelaktionär bei dem schwäbischen Lastwagenbauer sei das Schwesterunternehmen Mercedes-Benz mit rund 30 Prozent.Die Aktie von Daimler Truck stehe am Mittwoch dennoch unter Druck. Fast vier Prozent gehe es nach unten auf 26,14 Euro. Damit sei die positive Entwicklung seit Anfang April erst einmal wieder gestoppt."Der Aktionär" bleibt aber optimistisch für die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie befindet sich auch im "Aktionär"-Depot. Anleger bleiben weiter investiert, so Marion Schlegel. (Analyse vom 22.06.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link