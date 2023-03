Tradegate-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

32,55 EUR +0,20% (07.03.2023, 08:57)



XETRA-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

32,605 EUR +2,63% (06.03.2023, 17:35)



ISIN Daimler Truck-Aktie:

DE000DTR0CK8



WKN Daimler Truck-Aktie:

DTR0CK



Ticker-Symbol Daimler Truck-Aktie:

DTG



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (07.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Paris (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck: Hoffnung auf Bullenmarkt - ChartanalyseVolkswagen ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) sorgte in der letzten Woche mit ihren Zahlen und dem Ausblick im positiven Sinn für einen Knall, der den gesamten deutschen Autosektor erfasste, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Auch die Anteilsscheine von Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) hätten profitieren können. In Verbindung mit den gestrigen Käufen hätten die Bullen den Widerstandsbereich um 31,80 EUR nicht nur unter Druck gesetzt, sondern hätten diesen auch hinter sich gelassen. Damit zeichne sich nach dem schwierigen Börsenstart Ende 2021 endlich eine "Gezeitenwende" ab.Natürlich gebe es immer ein Risiko, so auch für Investoren in der Daimler Truck-Aktie. Die Entwicklung der letzten Wochen berge jedoch die Hoffnung auf einen neuen Bullenmarkt. Treffe dies zu, wären in diesem Jahr Gewinne zum Allzeithoch und zur Widerstandszone bei 35 EUR und darüber hinaus möglich. Auf dem Weg sollten Konsolidierungen mit eingeplant werden. Kurzfristig würde das Risiko bereits unterhalb von ca. 31,65 EUR wieder zunehmen. Die Bullen müssten dann auf die nächsten Supports vertrauen. Von diesen aus wären neue Kaufwellen möglich. (Analyse vom 07.03.2023)Börsenplätze Daimler Truck-Aktie: