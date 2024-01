Börsenplätze Daimler Truck-Aktie:



32,50 EUR +0,65% (25.01.2024, 16:01)



32,38 EUR +0,09% (25.01.2024, 15:46)



DE000DTR0CK8



DTR0CK



DTG



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (25.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Daimler Truck-Aktie (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Gute News im Doppelpack würden der Daimler Truck-Aktie am heutigen Donnerstag Auftrieb verleihen. Der Titel zähle mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 32,47 Euro zu den wenigen Gewinnern im DAX. Zum einen prüfe Daimler Truck zusammen mit der arabischen Energiefirma Masdar eine Kooperation zur Lieferung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien nach Europa. Zum anderen melde Daimler Truck einen Großauftrag von Holcim ( ISIN CH0012214059 WKN 869898 ).Masdar, Vorreiter für saubere Energie in den Vereinigten Arabischen Emiraten, und Daimler Truck hätten eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die Realisierbarkeit einer Wertschöpfungskette für die Lieferung von aus erneuerbaren Energien erzeugtem, grünem Flüssigwasserstoff aus Abu Dhabi nach Europa zu prüfen. Daimler Truck-Chef Martin Daum habe erklärt, Daimler Truck wolle als Katalysator fungieren und dabei helfen, ein Henne-Ei-Problem aus nicht verfügbaren Wasserstoff-Lkw und dem fehlenden dafür nötigen Treibstoff zu lösen. Er habe dabei explizit betont, dass Daimler Truck kein Schiff betreiben werde und auch keine Pipelin bauen werde.Darüber hinaus habe Daimler Truck gemeldet, dass man die bislang größte Einzelorder für den eActros 600 erhalten habe. Der Schweizer Baustoffproduzent Holcim wolle insgesamt 1.000 Einheiten des erst im vergangenen Oktober vorgestellten batterieelektrischen Lkw von Mercedes-Benz Trucks in seine europäische Flotte aufnehmen. Beide Unternehmen hätten hierfür eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet.Daimler Truck sehe sich im Jahr 2024 mit einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld konfrontiert. Doch die konjunkturelle Abschwächung könnte kürzer ausfallen, als von vielen Experten befürchtet. Daimler Truck habe mit dem Roll-out des eActros sowie dem GenH2 Truck hervorragende Produkte für die Zukunft im Portfolio. Der neue Auftrag sei ein wichtiges Signal. Die Aktie habe zuletzt im Bereich von 31 Euro wieder nach oben drehen können. Nun gelte es, die 38-Tage-Linie nachhaltig zu überwinden. Gelinge dies, sei der Weg frei in Richtung Jahreshoch bei 34,44 Euro.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der Daimler Truck-Aktie dabei zu bleiben. (Analyse vom 25.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link