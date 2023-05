Börsenplätze Daimler Truck-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

28,25 EUR -4,04% (09.05.2023, 09:49)



XETRA-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

28,38 EUR -3,21% (09.05.2023, 09:35)



ISIN Daimler Truck-Aktie:

DE000DTR0CK8



WKN Daimler Truck-Aktie:

DTR0CK



Ticker-Symbol Daimler Truck-Aktie:

DTG



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (09.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat im ersten Quartal seinen Gewinn auf 795 Mio. Euro nahezu verdreifacht. Vor einem Jahr hätten u.a. Kosten für den Rückzug aus Russland belastet. Daimler Truck sei - wie bereits bekannt - im Tagesgeschäft gut ins Jahr gestartet, Eckdaten habe das Unternehmen bereits vorgelegt. Allerdings sei der Auftragseingang gegenüber dem starken Vorjahreswert um 11% zurückgegangen. Finanzchef Jochen Goetz sehe die Lage für Daimler Truck jedoch weiter komfortabel: "Wir haben uns das klare Ziel gesetzt, unser profitables Wachstum im Jahr 2023 fortzusetzen. Nach dem ersten Quartal können wir feststellen: Wir sind stark gestartet und wir sind auf Kurs. Unsere Ergebnisse im ersten Quartal haben die Gewinnerwartungen des Kapitalmarkts übertroffen, und alle unsere industriellen Geschäftsbereiche haben zum Wachstum der Profitabilität beigetragen. Die anhaltend hohe Nachfrage nach unseren Lkw, Bussen und Dienstleistungen ist eine gute Grundlage, um den positiven Schwung für die kommenden Quartale beizubehalten.""Der Aktionär" habe die Aktie von Daimler Truck Ende März bei 24,18 Euro zum Kauf empfohlen. "Der Aktionär" bleibe weiterhin zuversichtlich. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Ein Stopp bei 27,50 Euro sichere nach unten ab, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link