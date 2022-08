Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (11.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des und Lkw- und Busherstellers Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Der DAX-Konzern habe in Q2 dank Preiserhöhungen, vorteilhaften Wechselkursen und mehr Absatz überraschend viel Geschäft gemacht. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 18 Prozent auf 12,1 Mrd. Euro gestiegen, wie Daimler Truck am Donnerstag in Leinfelden-Echterdingen bekannt gegeben habe.Das sei mehr als von Analysten gedacht. Das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern habe Daimler Truck um 15 Prozent auf 1,01 Mrd. Euro gesteigert. Im Fahrzeuggeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen - habe die bereinigte Umsatzrendite acht Prozent betragen und damit 0,1 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert gelegen. Den auf die Aktionäre entfallenden Nettogewinn hätten die Schwaben um gut die Hälfte auf 992 Mio. Euro gesteigert.Das Unternehmen wolle den positiven Schwung in die zweite Jahreshälfte mitnehmen, habe Vorstandschef Martin Daum gesagt. Das laufende Jahr werde allerdings vor allem wegen anziehender Kosten anspruchsvoll bleiben, habe Finanzchef Jochen Goetz ergänzt, der die Umsatz- und Ergebnisprognose im Konzern für dieses Jahr bestätigt habe. In den Sparten rechne er nun bei den Finanzdiensten mit einer etwas höheren Eigenkapitalquote als bislang, dafür dürfte aber die Profitabilität im Asiengeschäft etwas schwächer ausfallen als bisher geplant.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der Daimler Truck-Aktie dabei zu bleiben! (Analyse vom 11.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)