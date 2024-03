Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (18.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die starken Zahlen für 2023 und ein vielversprechender Ausblick auf das laufende Jahr seien bei den die Investoren richtig gut angekommen. Nach dem am 1. März vorgelegten Daten habe der DAX-Titel seine Aufwärtsbewegung noch einmal beschleunigt. Gehe es nach den Analysten, sei ein Ende der Fahnenstange noch nicht in Sicht.Der Nutzfahrzeughersteller rechne trotz schwächerer Bestellungen mit überraschend guten Geschäften im neuen Jahr. Der Gesamtumsatz solle 55 bis 57 Milliarden Euro erreichen. Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern im Industriegeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet - werde zwischen 9,0 und 10,5 Prozent erwartet. Für die Jahre 2025 und 2026 würden Branchenkenner einen neuen Aufwärtszyklus bei der Nachfrage erwarten, da die anstehenden neuen Emissionsvorschriften zu vorgezogenen Käufen führen dürften.Analysten hätten zuvor im Schnitt mit klar weniger gerechnet. Die kanadische Bank RBC habe das Kursziel daher von 53 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Der Lkw-Bauer habe einen besser als gedachten Ausblick für 2024 geliefert, so Analyst Nick Housden. Warburg Research ("buy") sehe die Aktie mittlerweile bei 56 Euro (zuvor 49 Euro) fair bewertet. Die Zahlen des Nutzfahrzeugherstellers hätten die Erwartungen übertroffen, so Analyst Fabio Hölscher. Der Ausblick für das laufende Jahr sei vielversprechend.Folge: Nach einer zuvor bereits recht starken Kursentwicklung sei die Aktie nach den Daten auf die viel zitierte Überholspur gewechselt - und habe in zwei Wochen noch einmal über 23 Prozent an Wert zugelegt. Besonders interessant: Selbst nach dieser Rally offenbare die Aktie noch keine übertriebene Bewertung. Auf Basis der Schätzungen für 2024 errechne sich ein KGV von unter 11. Dies dürfte im Jahr darauf sogar noch einmal leicht sinken. Attraktiv sei der Titel auch vor dem Hintergrund der Dividendenausschüttung. Daimler Truck habe angekündigt, für 2023 1,90 Euro pro Aktie zu zahlen, was einer Rendite von rund 4,1 Prozent entspreche.Nach ersten Teilgewinnmitnahmen setzen Anleger mit Weitblick beim Rest auf eine Trendfortsetzung, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link