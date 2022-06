(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (23.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Daimler Truck würden steigende Kosten für Rohmaterialien und Energie zu schaffen machen. Deshalb erhöhe der Lkw- und Bushersteller die Preise, habe Finanzchef Jochen Goetz am Mittwoch bei der Online-Hauptversammlung in Stuttgart gesagt. "Wir erwarten weiterhin Gegenwind für das Gesamtjahr 2022." Zudem habe er sich zum Chipmangel geäußert.Ungeachtet von Konjunktursorgen und des Ukraine-Kriegs halte der Lastwagenbauer aber am Ziel fest, im laufenden Jahr seinen Umsatz auf bis zu 50 Milliarden Euro zu steigern. Im vergangenen Jahr seien es rund 40 Milliarden Euro gewesen. Bei Lkw sei die weltweite Auftragslage hervorragend, habe Vorstandschef Martin Daum bei dem Aktionärstreffen gesagt.Als Konsequenz eines Dauermangels werde die Anzahl von Chips in den Lastwagen vermindert. Zudem kämen andere Lieferanten für diese elektronischen Bauteile ins Spiel, wie Goetz erläutert habe. "Die Beeinträchtigungen in den Lieferketten, insbesondere bei den Halbleitern, belasten unser Geschäft."Bei den Chips dürfte sich die Lage im zweiten Halbjahr verbessern, habe Goetz nach Aktionärsfragen gesagt. Der Engpass betreffe die gesamte Branche und habe bei Daimler Truck in der Vergangenheit auch eine Produktion auf Halde ausgelöst, da Bauteile gefehlt hätten.Der nunmehr eingeständige Hersteller habe seine erste öffentliche Hauptversammlung veranstaltet. Im vergangenen Dezember habe der damalige Daimler-Konzern, der nun unter Mercedes-Benz firmiere, das große Geschäft mit Nutzfahrzeugen abgespalten. Daimler Truck mit rund 100.000 Mitarbeitern weltweit gehöre zu den größten Herstellern von Lastwagen und Bussen.Die Aktie von Daimler Truck habe zuletzt nach ihrer Aufholjagd bis Anfang Juni wieder Federn lassen müssen. Derzeit notiere das Papier bei 26,00 Euro. "Der Aktionär" bleibe aber optimistisch für die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie befinde sich auch im "Aktionär"-Depot.Anleger bleiben weiter investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Daimler Truck-Aktie. (Analyse vom 23.06.2022)