Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (23.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Daimler Truck baue erstmals Mercedes-Benz Lastwagen in China. In dem Gemeinschaftsunternehmen mit dem chinesischen Hersteller Foton Motor in Huairou nördlich von Peking sei am Freitag der Startschuss für die lokale Produktion von Sattelzugmaschinen des Modells Actros gegeben worden."China ist der größte Markt für schwere LKW der Welt und bietet ein erhebliches Wachstumspotenzial", habe Karl Deppen, Asienchef und Vorstandsmitglied von Daimler Truck gesagt. Es seien die ersten Mercedes-Lastwagen, die "in China für China hergestellt" würden.Das Werk des Beijing Foton Daimler Automotive (BFDA) genannten Joint Ventures umfasse zwei Produktionslinien für die Sattelzugmaschinen mit zwei Antriebsvarianten, die auf der globalen Plattform von Daimler Truck entwickelt worden seien. Seit der Markteinführung des Actros 1996 seien weltweit mehr als 1,5 Millionen Einheiten dieses Modells verkauft worden. In dem 2012 gegründeten Gemeinschaftsunternehmen würden Daimler Truck und Foton bisher gemeinsam Lastwagen der Marke Foton Auman bauen.Derzeit finde die größte Nutzfahrzeug- und Logistikmesse IAA Transportation in Hannover statt. Dort habe Daimler Truck einen batterieelektrischen LKW für den Fernverkehr vorgestellt.Der DAX-Titel sei zuletzt an der 90-Tage-Linie gescheitert und habe von hier wieder nach unten gedreht. Eine wichtige Unterstützung stelle nun das Juli-Tief bei 22,65 Euro dar. Kurzfristig sei die Daimler Truck-Aktie angeschlagen, langfristig bleibe DER AKTIONÄR aber zuversichtlich.Neueinsteiger sollten ein positives charttechnisches Signal abwarten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)