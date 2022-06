Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (20.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) unter die Lupe.Für den Umstieg auf erneuerbaren Energien müssten Hersteller von Nutzfahrzeugen Milliarden investieren. Um die Kosten dennoch gering zu halten, würden sich zahlreiche Hersteller zusammenschließen, um gemeinsam neue Antriebssysteme zu entwickeln. Ein Joint Venture von Daimler Truck und Volvo liefere nun Wasserstoff-Brennzellen für den Antrieb von Lkws.Volvo Trucks habe am heutigen Montag einen neuen emissionsfreien Lkw vorgestellt. Laut einer Mitteilung des Lkw-Bauers werde das Fahrzeug von wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen angetrieben.Der Zulieferer der Brennstoffzellen sei Cellcentric, ein im März 2021 gegründetes Joint Venture mit Daimler Truck. Cellcentric solle laut der Mitteilung eine der größten Serienproduktionsanlagen für Brennstoffzellen in Europa bauen, speziell für schwere Fahrzeuge.Laut Volvo Trucks könnten die beiden Brennstoffzellen an Bord der neuen Null-Emissions-Lkw 300 kW Strom erzeugen. Die Reichweite: bis zu 1.000 Kilometer. Die Betankung der Fahrzeuge dauere weniger als 15 Minuten. Das Gesamtgewicht betrage rund 65 Tonnen.Cellcentric, das Joint Venture der Volvo-Gruppe und Daimler Truck, sei mit Wasserstoff-Brennzellen am Puls der Zeit."Der Aktionär" bleibt optimistisch für die Aktie von Daimler Truck. Die Aktie befindet sich auch im "Aktionär"-Depot. Anleger bleiben weiter investiert, so Alexandra Jarchau. (Analyse vom 20.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link