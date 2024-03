Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Daimler Truck, Mercedes-Benz.



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (11.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät weiterhin zum Kauf der Aktie der Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG).Die deutschen Auto-Aktien hätten in den letzten Wochen eine sagenhafte Rally auf das Parkett gezaubert. Besonders stark habe sich dabei das Papier von Daimler Truck präsentiert, welches infolge der Quartalszahlen ein neues Allzeithoch markiert habe. Doch auch Mercedes-Benz und BMW hätten ordentlich performt. Seien nun die chinesischen Hersteller dran?Fast 30 Prozent habe die Daimler-Truck-Aktie seit Jahresbeginn zugelegt. Mercedes-Benz bringe es derzeit auf rund die Hälfte und der Kurs von BMW notiert immerhin etwas mehr als fünf Prozent über seinem Jahresanfangsniveau. Die Auto-Rally laufe und dürfte noch weitergehen, wenn es nach den Experten der DZ BANK gehe. Denn sie würden davon ausgehen, dass die Rally in den Tech-Werten nun abflachen sollte und stattdessen Zykliker wie Auto-Aktien gefragt sein könnten.Angesichts der jüngsten Kursbewegungen stünden die Chancen gut, dass diese nicht nur auf Deutschland beschränkt bleibe, sondern auch nach China überschwappe. Die BYD-Aktie habe am Montag ein Plus von fünf Prozent verzeichnet, nachdem der EV-Hersteller eine weitere Preissenkung bekannt gegeben habe. Auch die Papiere von Nio und Xpeng seien nach oben geschossen und hätten den Handelstag mit einem deutlichen Gewinn beendet.Natürlich könnte diese Bewegung nur eine Eintagsfliege gewesen sein. Doch die jüngsten Import- und Exportzahlen Chinas würden dafür sprechen, dass es sich vielmehr um eine Trendwende handeln dürfte. Die chinesische Wirtschaft sollte nun wieder Fahrt aufnehmen und vor allem die Aktien zyklischer Unternehmen profitieren.Bei den deutschen Werten Mercedes-Benz, Daimler Truck und BMW rät "Der Aktionär" weiterhin zum Kauf, so Michael Diertl. (Analyse vom 11.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: