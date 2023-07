Tradegate-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

32,24 EUR -1,10% (06.07.2023, 15:02)



XETRA-Aktienkurs Daimler Truck-Aktie:

32,24 EUR -1,47% (06.07.2023, 14:48)



ISIN Daimler Truck-Aktie:

DE000DTR0CK8



WKN Daimler Truck-Aktie:

DTR0CK



Ticker-Symbol Daimler Truck-Aktie:

DTG



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (06.07.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck: Auftragsbestand auf sehr hohem Niveau - AktienanalyseDer Lastwagenbauer Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) konnte im ersten Quartal Erlös und Ertrag merklich erhöhen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Allerdings habe sich der Auftragseingang abgeschwächt, was teilweise als nachlassende Dynamik interpretiert worden sei. Dem sei Daimler Truck-Chef Martin Daum auf der Hauptversammlung nun entschieden entgegengetreten. "Unser Auftragsbestand ist unverändert auf einem sehr hohen Niveau", habe der CEO gesagt. "Und alle Zeichen aus den Märkten deuten darauf hin, dass die Nachfrage nach unseren Fahrzeugen und Services auch über 2023 hinaus stark bleibt." Der Auftragseingang im ersten Quartal sei gesunken, weil man die Orderbücher für 2024 noch nicht geöffnet habe. Dies als schwächere Dynamik zu interpretieren, sei ein Missverständnis. "Für das laufende Jahr sind wir praktisch ausverkauft." Gleichzeitig habe Daum auf der Hauptversammlung den Fokus auf Profitabilität bestätigt. Bis zum Jahr 2025 sollten selbst in einem schwierigen Marktumfeld sechs bis sieben Prozent Rendite erreicht werden, unter günstigen Umständen wolle man mindestens zehn Prozent erwirtschaften.Zudem habe der Manager die Bedeutung der jüngst angekündigten Fusion der Tochter Mitsubishi Fuso mit Hino Motors von Toyota hervorgehoben. "Die Nummer drei und die Nummer zwei auf dem japanischen Nutzfahrzeugmarkt sollen ihre Kräfte bündeln, um deutlich höhere Skaleneffekte zu erzielen - und zwar bei neuen wie auch bei konventionellen Antriebstechnologien", so der Firmenlenker. Der Zusammenschluss solle gegen Ende 2024 abgeschlossen werden. Auch Analysten würden Gefallen an der geplanten Fusion finden. Dies sei für den deutschen Lkw-Hersteller ein weiterer Schritt in die richtige Richtung und Teil einer globalen Portfolio-Optimierungsstrategie, so Jose Asumendi von JPMorgan. Auch deswegen bleibe der Experte zuversichtlich, was die weitere Kursentwicklung angehe. Er traue der Aktie unverändert einen Anstieg auf 48 Euro zu - das wäre ein Plus von fast 50 Prozent zum derzeitigen Niveau. (Ausgabe 26/2023)Börsenplätze Daimler Truck-Aktie: