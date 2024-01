Börsenplätze Daimler Truck-Aktie:



Kurzprofil Daimler Truck Holding AG:



Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) ist einer der weltweit größten Nutzfahrzeug-Hersteller mit über 40 Produktionsstätten rund um den Globus und mehr als 100.000 Mitarbeitern. Das Unternehmen bietet leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Stadtbusse und Überlandbusse, Reisebusse sowie Busfahrgestelle an. Auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen sind Teil seines Portfolios. (16.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Daimler Truck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Daimler Truck-Aktie (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG)unter die Lupe.Daimler Truck habe im vergangenen Jahr trotz der schwierigen Wirtschaftslage erneut mehr Fahrzeuge verkauft. So sei der Absatz um 1% auf 526.053 Lkw und Busse gestiegen, wie der DAX-Konzern am Montag in mitgeteilt habe. Während Daimler Truck an seinem größten und lukrativsten Markt in Nordamerika 4% mehr verkauft habe, sei der Absatz bei der in Europa und Südamerika vertretenen Marke Mercedes-Benz um 5% zurückgegangen. In Asien hätten die Schwaben ein Plus von 3% verzeichnet. In der vergleichsweise kleinen Bus-Sparte habe Daimler Truck 9% mehr Fahrzeuge abgesetzt. Vorstandschef Martin Daum habe zudem die Finanzprognosen für das abgelaufene Jahr bestätigt. Geschäftszahlen lege das Unternehmen am 1. März vor.Daimler Truck wolle künftig an der Rentabilität arbeiten. Das Unternehmen habe im Vergleich zu Paccar oder Volvo, die auf knapp 15% bzw. 12% Marge kämen, die weitaus schwächeren Werte vorzuweisen. Zuletzt seien die Schwaben nur auf knapp 9% gekommen.Daimler Truck sehe sich im Jahr 2024 mit einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld konfrontiert. Die konjunkturelle Abschwächung könnte aber kürzer ausfallen als von vielen Experten befürchtet. Daimler Truck habe mit dem Roll-out des eActros sowie dem GenH2 Truck hervorragende Produkte für die Zukunft im Portfolio. Die Aktie treffe bei 31,50 Euro auf eine Unterstützung. Hier verlaufe die wichtige 200-Tage-Linie, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link