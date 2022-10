Tradegate-Aktienkurs DWS-Aktie:

Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 928 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2021). Sie blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und ist in Deutschland, Europa, Amerika und Asien für ihre exzellenten Leistungen bekannt. Weltweit vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Sie wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die Börsenbaisse hatte der Fondsgesellschaft herbe Mittelabzüge beschert, so die Experten von "FONDS professionell".Im abgelaufenen Quartal habe sich die DWS (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) gegen den Trend gestemmt, es sei wieder Geld in die Fonds geflossen. Die Konzernmutter Deutsche Bank wiederum melde einen überraschenden Gewinnsprung.Die Fondsgesellschaft DWS habe im dritten Quartal unter dem Strich wieder Mittel hinzugewonnen, und zwar in Höhe von 7,7 Milliarden Euro. In den drei Monaten per Ende Juni hätten Anleger noch Geld in Höhe von 25 Milliarden Euro aus den Fonds der Deutschen-Bank-Tochter abgezogen. Damit stünden aber immer noch Mittelabzüge in Höhe von 18,3 Milliarden Euro für die ersten neun Monate des laufenden Jahres zu Buche. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hätten Anleger dem Haus noch 32,6 Milliarden Euro an frischem Geld anvertraut, wie die DWS mitgeteilt habe. Per Ende September habe das Haus ein Vermögen von 833 Milliarden Euro verwaltet.Bei den Erträgen habe der Asset Manager ebenfalls eine leichte Besserung gemeldet. Diese seien im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um vier Prozent auf 689 Millionen Euro geklettert. Doch der Reingewinn sei gegenüber dem Vorjahr deutlich um 19 Prozent auf 147 Millionen Euro gesunken. Auch die Kosten seien gestiegen, und zwar um elf Prozent auf 437 Millionen Euro. Dementsprechend habe sich das Aufwand-Ertrags-Verhältnis (Cost-Income-Ratio, CIR) von 59,2 Prozent im dritten Quartal 2021 auf 63,5 Prozent verschlechtert. Die DWS-Aktie habe im frühen Handel am Mittwoch (26.10.) etwas mehr als ein Prozent auf 27,18 Euro nachgegeben.Mutterkonzern mit GewinnsprungDie Konzernmutter Deutsche Bank wiederum habe für das abgelaufene Quartal einen Sprung des Gewinns nach Steuern um mehr als das Dreifache auf 1,2 Milliarden Euro gemeldet. Der Vorsteuergewinn sei auf 1,6 Milliarden Euro geklettert. Analysten hätten im Schnitt deutlich weniger erwartet. Vor allem gestiegene Zinsen hätten dem größten deutschen Geldhaus Anschub verliehen. Insbesondere die Unternehmensbank und mit etwas Abstand auch die Privatkundenbank hätten die Erträge gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum steigern können.