Börsenplätze DWS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs DWS-Aktie:

38,34 EUR +0,31% (31.01.2024, 12:25)



XETRA-Aktienkurs DWS-Aktie:

38,30 EUR +0,74% (31.01.2024, 12:09)



ISIN DWS-Aktie:

DE000DWS1007



WKN DWS-Aktie:

DWS100



Ticker-Symbol DWS-Aktie:

DWS



Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) mit einem verwalteten Vermögen von 821 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2022) will einer der weltweit führenden Vermögensverwalter sein. Sie blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland, Europa, Amerika und Asien einen exzellenten Ruf. Weltweit vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Sie wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovation geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu ihren leistungsfähigen Anlagekompetenzen in allen wichtigen liquiden und illiquiden Anlageklassen sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die umfassende Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf die Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis wird im globalen CIO View zusammengefasst, der den Anlageansatz als strategische Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Sie will beim Übergang in eine nachhaltigere Zukunft eine entscheidende Rolle spielen - sowohl als Unternehmen als auch als zuverlässiger Berater der Kunden. Dank seiner rund 3.800 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist das Unternehmen dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. Es handelt entschlossen im Namen seiner Kunden und investiert in ihrem besten Interesse, damit sie ihre finanziellen Ziele erreichen können, ganz gleich, was die Zukunft bringt. Mit dem unternehmerischen, auf Zusammenarbeit fokussierten Geist arbeitet es jeden Tag daran, sowohl in guten als auch in schwierigen Zeiten hervorragende Anlageergebnisse zu erzielen und somit die beste Basis für die finanzielle Zukunft der Kunden zu schaffen. (31.01.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) unter die Lupe.Morgen würden Anleger nicht nur gespannt auf die Zahlenvorlage der Deutschen Bank schauen. Auch die Tochter, der Vermögensverwalter DWS Group, öffne seine Bücher. Erst letzte Woche habe der Vorstand bekanntgegeben, dass man für 2023 eine üppige Sonderdividende ausschütten wolle.Die scharfe Zinswende und der Krieg in der Ukraine hätten 2022 Vermögensverwaltern das Leben schwergemacht, auch das vergangene Jahr sei volatil gewesen, was auch an der DWS Group nicht spurlos vorbeigegangen sei. Umso gespannter seien Anleger nun, was das abgelaufene Jahr betreffe.Ein Blick auf den Kursverlauf der letzten Monate zeige, dass sich die DWS-Aktie im Rallymodus befinde. Ein Grund seien die veränderten Zinserwartungen seit dem vierten Quartal. Mit mehreren Leitzinssenkungen in den USA und der Eurozone ab Sommer sollte das Geschäft mit passiven Anlagen wie ETFs bei der DWS wieder ordentlich Rückenwind erhalten.Die Nettomittelzuflüsse, also neues Kapital der Anleger, reagieren positiv auf sinkende Zinsen. Gerade im Bereich mit ETFs und Alternativen Anlagen will der Konzern in den kommenden Jahren stark wachsen.Da das Geschäft der DWS Group relativ wenig Kapital für Investitionen benötige, werde der Großteil des Gewinns ausgeschüttet. Das solle auch die kommenden Jahre so bleiben. Unabhängig von den Zahlen morgen sei die DWS-Aktie daher ein attraktives Investment auf lange Sicht. Das Papier sei eine laufende Empfehlung des "Aktionärs", so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link