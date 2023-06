Die Hauptversammlung habe virtuell stattgefunden. Dies sei unter den Rednern zum Teil auf heftige Kritik gestoßen. Fondsmanager der DWS würden ihrerseits virtuelle Aktionärstreffen ablehnen, während der Asset Manager selbst dieses Format wähle. Aufsichtsratschef von Rohr habe dies unter anderem mit deutlich geringeren Kosten begründet. Gleichwohl hätten die Aktionäre mit rund 98 Prozent einer Satzungsänderung zugestimmt, die auch künftig virtuelle Hauptversammlungen ermögliche. Daneben seien auf dem Aktionärstreffen auch Details über die PS-Stärke des DWS-Fuhrparks bekannt geworden.



Börsenplätze DWS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs DWS-Aktie:

29,02 EUR -7,64% (16.06.2023, 17:08)



XETRA-Aktienkurs DWS-Aktie:

29,06 EUR -7,33% (16.06.2023, 16:51)



ISIN DWS-Aktie:

DE000DWS1007



WKN DWS-Aktie:

DWS100



Ticker-Symbol DWS-Aktie:

DWS



Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) mit einem verwalteten Vermögen von 821 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2022) will einer der weltweit führenden Vermögensverwalter sein. Sie blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland, Europa, Amerika und Asien einen exzellenten Ruf. Weltweit vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Sie wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovation geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu ihren leistungsfähigen Anlagekompetenzen in allen wichtigen liquiden und illiquiden Anlageklassen sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die umfassende Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf die Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis wird im globalen CIO View zusammengefasst, der den Anlageansatz als strategische Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Sie will beim Übergang in eine nachhaltigere Zukunft eine entscheidende Rolle spielen - sowohl als Unternehmen als auch als zuverlässiger Berater der Kunden. Dank seiner rund 3.800 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist das Unternehmen dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. Es handelt entschlossen im Namen seiner Kunden und investiert in ihrem besten Interesse, damit sie ihre finanziellen Ziele erreichen können, ganz gleich, was die Zukunft bringt. Mit dem unternehmerischen, auf Zusammenarbeit fokussierten Geist arbeitet es jeden Tag daran, sowohl in guten als auch in schwierigen Zeiten hervorragende Anlageergebnisse zu erzielen und somit die beste Basis für die finanzielle Zukunft der Kunden zu schaffen. (16.06.2023/ac/a/nw)







Wien (www.aktiencheck.de) - DWS-Spitze kommt auf Hauptversammlung mit blauem Auge davon - AktiennewsVor dem Aktionärstreffen der DWS (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) hatte sich eine Revolte der Anteilseigner angedeutet, so die Experten von "FONDS professionell".So sei unter anderem die üppige Abfindung von Ex-Chef Wöhrmann in die Kritik geraten. Doch letztendlich seien die Aktionäre der Linie der Deutschen-Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB)-Tochter gefolgt - wenngleich mit Abstrichen.Die Aktionäre der DWS hätten auf der Hauptversammlung am Donnerstag (15.06.) die umstrittene Abfindung für den Ex-Chef Asoka Wöhrmann sowie die Vergütung des neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung, Stefan Hoops, abgesegnet. Die Anteilseigner ´hätten mit rund 98 Prozent dem Vergütungsbericht der Fondstochter der Deutschen Bank zugestimmt. Eine Zustimmung zu der mehr als acht Millionen Euro schweren Abfindung für Wöhrmann habe nicht als sicher gegolten.Die einflussreichen Aktionärsberater Glass Lewis und ISS hätten eine Ablehnung des Vergütungspakets angeraten. Wöhrmann habe vor gut einem Jahr wegen des Greenwashing-Skandals unmittelbar nach einer Razzia der DWS-Firmenzentrale seinen Posten räumen müssen. Er lenke nun den Augsburger Immobilienkonzern PATRIZIA (ISIN: DE000PAT1AG3, WKN: PAT1AG, Ticker-Symbol: P1Z). Aufsichtsratschef Karl von Rohr habe auf der Hauptversammlung darauf verwiesen, dass die Abfindung auf die Bezüge von zwei Jahren begrenzt worden sei und damit dem Governance-Kodex entspreche.Watsche für GeschäftsführungAuch bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder seien die Anteilseigner den Vorschlägen der DWS gefolgt. So rücke Aufsichtsratschef von Rohr erneut in das Gremium, aber als einfaches Mitglied. Er räume seinen Posten im Vorstand des Mutterkonzerns Deutsche Bank und gebe im Zuge dessen auch den Aufsichtsratsvorsitz bei der DWS ab. Das erneute Einrücken von Rohrs in das Kontrollgremium habe ebenfalls Kritik erregt. Von Rohr werde vorgeworfen, in der Greenwashing-Affäre nicht beherzt genug durchgegriffen und zu lange an Wöhrmann festgehalten zu haben. Gleichwohl habe von Rohr einen Warnschuss kassiert: Mit fast 92 Prozent habe er die niedrigste Zustimmung der insgesamt acht Aufsichtsratsmitglieder erhalten, die zur Wahl gestanden seien.Lieber von Angesicht zu AngesichtNeu in den Aufsichtsrat seien Christina Bannier, Professorin für Banking & Finance an der Justus-Liebig-Universität Gießen, sowie Kazuhide Toda, Senior Fellow der Nippon Life Insurance Company, gerückt. Der japanische Versicherer sei strategischer Partner der DWS in Asien und habe zu den Ankeraktionären der DWS beim Börsengang im Jahr 2018 gezählt. Das Fondshaus sei auf der Suche nach einem neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Auch für Finanzchefin Claire Peel, die als letztes Geschäftsführungsmitglied den Börsengang mitgemacht habe und das Haus verlasse, suche die DWS Ersatz. "Dieser Prozess umfasst sowohl interne Kandidaten als auch die Suche nach neuen externen Kandidaten", habe von Rohr gesagt.