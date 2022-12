Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) unter die Lupe.Der seit Sommer amtierende Chef der DWS mache sich nach einer kurzen Einarbeitungszeit ans Werk. Stefan Hoops habe heute für die Fondstochter der Deutschen Bank neue mittelfristige Ziele angekündigt. Auf dem Kapitalmarkttag habe der DWS-CEO nicht nur zusätzliche Investitionen in Höhe von 70 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Auch neue Finanzziele wolle man sich geben. Am Markt komme das gut an.Die Aktie habe am Morgen um sechs Prozent zugelegt und sei damit Spitzenreiter im SDAX gewesen. Hoops habe anlässlich des Kapitalmarkttages des Konzerns gesagt, er wolle "eine bessere DWS schaffen - mit ehrgeizigen Finanzzielen, höherer Transparenz und einer attraktiven Ausschüttungspolitik". Das Portfolio werde konsequent optimiert. "Gleichzeitig wollen wir in vielversprechende Zukunftsbereiche investieren." Dazu würden für ihn neben Wachstumsambitionen in den USA, vor allem der Ausbau digitaler Plattformen und weiterer Technologie, wie der Blockchain zählen."Diesen Wandel finanzieren wir, indem wir intern Ressourcen durch Verkäufe, Strukturveränderungen und Kosteninitiativen umverteilen", so Hoops weiter. Bis 2025 sollten so kumulierte jährliche Effizienzgewinne von rund 100 Millionen Euro erzielt werden. Hoops habe angekündigt, Geschäftsbereiche zu veräußern, Hierarchien in der Organisationsstruktur abzubauen und die regionale Präsenz zu verringern. Zudem solle eine eigenständige IT-Plattform Kosten sparen und mehr Flexibilität ermöglichen.Bis Mitte des Jahrzehnts wolle die DWS den Gewinn je Aktie so auf 4,50 Euro steigern. Damit habe DWS die Erwartungen am Markt getoppt. Vergangenes Jahr habe der Gewinn bei 3,90 Euro je Anteilsschein gelegen. Die bereinigte Aufwand-Ertrags-Relation solle bis 2025 unter 59 Prozent liegen, was mindestens ein Prozentpunkt besser wäre, als bislang avisiert worden sei und bis 2024 angestrebt gewesen sei. 2021 habe die Kennziffer bei 58 Prozent gelegen. In den Unternehmensbereichen passiv sowie alternativ verwaltete Vermögen strebe Hoops zudem im Durchschnitt der kommenden Jahre prozentual zweistellige Wachstumsraten an.Die Ankündigung sei an der Börse als echte Überraschung gewertet worden. Es sei gut, dass Hoops dem Konzern versuche, eine eigene Handschrift zu geben. Wie ein Damoklesschwert würden allerdings seit über einem Jahr die Greenwashing-Vorwürfe über dem Konzern hängen. Es könnte zu hohen Geldbußen kommen, die Hoops Pläne zumindest teilweise durchkreuzen würden.Die DWS-Aktie ist keine laufende Empfehlung des "Aktionär", so Fabian Strebin. (Analyse vom 07.12.2022)Mit Material von dpa-AFX