Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 928 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2021). Sie blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und ist in Deutschland, Europa, Amerika und Asien für ihre exzellenten Leistungen bekannt. Weltweit vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Sie wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.600 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (26.10.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Tochter DWS sehe sich noch immer Greenwashing-Vorwürfen ausgesetzt. In dieser Angelegenheit habe es zuletzt keinerlei News gegeben. Allerdings habe man im abgelaufenen Quartal wieder mehr Kapital am Markt einsammeln können. Das Umfeld trübe sich für die Branche aber zusehends ein. Anleger müssten nun genauer hinschauen.Die Deutsche Bank-Tochter DWS habe im dritten Quartal dank einer hohen Nachfrage nach niedrigmargigen Geldmarktprodukten wieder Kapital eingesammelt. Nach einem schwachen zweiten Quartal habe sich das Nettomittelaufkommen in den Monaten Juli bis September auf 7,7 Milliarden Euro belaufen. Damit habe sich die Summe des abgezogenen Gelds im laufenden Jahr auf rund 18 Milliarden Euro reduziert.Abflüsse habe es hingegen vor allem bei den Fonds mit einem Fokus auf Anleihen gegeben. Ohne die Geldmarktprodukte hätten die Kunden den Angaben zufolge im dritten Quartal knapp zehn Milliarden Euro abgezogen. Die Höhe des Nettomittelaufkommens habe etwas über den Schätzungen der Experten gelegen. Erträge und bereinigter Vorsteuergewinn seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Die Erträge hätten leicht zugelegt, während der Gewinn wegen höherer Kosten zurückgegangen sei. An seinen Prognosen für das laufende Jahr halte das Management fest.Das verwaltete Vermögen habe bei 833 Milliarden Euro stabil gehalten werden können. Doch in Europa stehe eine Rezession vor der Tür. Für Vermögensverwalter wie die DWS sei das ein sehr schwieriges Umfeld, denn fallende Assetpreise würden weniger betreutes Kapital und somit Volumen bedeuten. Auch erfolgsabhängige Provisionen dürften dann sinken.Anleger sollten das beim Blick auf die erwartete Dividendenrendite von 7,4 Prozent für 2022 berücksichtigen. Die Aktie ist keine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.10.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link