Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 928 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2021). Sie blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und ist in Deutschland, Europa, Amerika und Asien für ihre exzellenten Leistungen bekannt. Weltweit vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Sie wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis werden im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank ihrer rund 3.600 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist die DWS Group dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. (27.07.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) unter die Lupe.Die DWS stehe wegen Greenwashing-Vorwürfen am Pranger. Vor wenigen Wochen habe der CEO gehen müssen, Stefan Hoops von der Deutschen Bank habe übernommen. Bisher würden die Kunden trotz der Anschuldigungen dem Konzern weiterhin ihr Geld anvertrauen. Die heute veröffentlichten Zahlen könnten allerdings eine Trendwende einläuten, auch bei anderen Kennzahlen sehe es nicht gut aus.Kunden der Deutsche Bank-Tochter DWS hätten im zweiten Quartal wegen der Turbulenzen an den Kapitalmärkten und anziehender Zinsen überraschend viel Geld abgezogen. Insgesamt habe sich der Nettomittelabfluss in den drei Monaten bis Ende Juni auf 25 Milliarden Euro belaufen, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Experten hätten mit einem geringeren Abfluss gerechnet. Ohne die niedrigmargigen Geldmarktprodukte habe der Rückgang nur bei rund 300 Millionen Euro gelegen, habe es geheißen.Besser als erwartet habe der Fondsanbieter allerdings beim Ertrag und dem bereinigten Vorsteuergewinn abgeschnitten. Zudem habe das Management seine Prognose bestätigt. Das Konzernergebnis sei um ein Zehntel gegenüber dem Vorjahresquartal auf 155 Millionen Euro abgesackt. Bereinigt habe sich mit 273 Millionen Euro indes ein Zuwachs von elf Prozent beim Vorsteuergewinn ergeben.Neben negativen Auswirkungen durch die Kapitalmarktentwicklung würden nun auch die Greenwashing-Vorwürfe ihren Tribut fordern. Die DWS kämpfe mit deutlichen Abflüssen beim Kapital. Der neue CEO Stefan Hoops müsse nun viel Überzeugungsarbeit leisten.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link