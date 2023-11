"Sollte die Wirtschaft aber besser laufen als erwartet, werden Investoren Chancen abseits der "Glorreichen Sieben" suchen, da die Bewertungen niedriger sind", meine Poppe. Daneben seien japanische Aktien attraktiv. Das Land eröffne für Anleger zudem eine gute, alternative Zugangsmöglichkeit zu einem wiederkehrenden Wachstum in China, ohne jedoch die Risiken und Beschränkungen der chinesischen Aktienmärkte auf sich nehmen zu müssen.



Bei Anleihen würden die Strategen insbesondere Unternehmensbonds als aussichtsreich erachten. So würden die Volkswirte des Hauses davon ausgehen, dass die Notenbanken angesichts eines nachlassenden Inflationsdrucks bis Mitte 2024 die Leitsätze stabil halten und danach erste Senkungen einleiten würden. In Europa wie in den USA würden die DWS-Experten mit keiner beziehungsweise nur einer milden Rezession rechnen. "Das Szenario eines schwachen Wirtschaftswachstums ist förderlich für Unternehmensanleihen", so Oliver Eichmann, leitender Zinsstratege bei der DWS.



Die Ausfallraten seien niedrig. Dies dürfte Investoren anlocken. Als besonders attraktiv habe Eichmann Bank-Anleihen bezeichnet. "Die Bilanzen sind solide und die Renditen noch höher als bei anderen Unternehmensanleihen", so der Zinsexperte. Auch im Segment der Hochzinsanleihen gebe es Chancen. Risiken würden jedoch von einer stärker als erwartet ausfallenden Rezession sowie den aufgrund der höheren Zinsen steigenden Finanzierungskosten für die Unternehmen ausgehen.



Bei Immobilien rechne Jessica Hardman, Leiterin des europäischen Immobilienportfolios der DWS, damit, dass der Tiefpunkt der Entwicklung langsam näher rücke. "Es gibt Zeichen, die auf eine Stabilisierung deuten", so Hardman. Im Großen und Ganzen seien die Leerstände gering. Sie erwarte daher im Jahr 2024 eine Rückkehr der Investoren in die Immobilienmärkte. Infrastruktur-Investments, gerade im Bereich der Energiewende, würden weiterhin gute Chancen eröffnen.



Für Spannung an den Märkten dürfte 2024 die Politik sorgen, habe DWS-Chefstratege Björn Jesch resümiert. So stünden etwa Präsidentschaftswahlen in den USA sowie Wahlen für das Europäische Parlament an. Unerwartete Ergebnisse könnten zu Ausschlägen an den Finanzmärkten führen. In der Folge würden zunächst die Risikoprämien sowie die Nachfrage nach sicheren Anlagen steigen, bis die neue Lage bewertet sei. Als sicheren Hort für Krisenfälle habe Jesch auf Gold verwiesen. (22.11.2023/ac/a/m)







