Tradegate-Aktienkurs DWS-Aktie:

31,54 EUR +0,32% (09.02.2023, 10:11)



XETRA-Aktienkurs DWS-Aktie:

31,52 EUR +0,13% (09.02.2023, 09:50)



ISIN DWS-Aktie:

DE000DWS1007



WKN DWS-Aktie:

DWS100



Ticker-Symbol DWS-Aktie:

DWS



Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Kurzprofil DWS Group GmbH & Co. KGaA:



Die DWS Group (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) mit einem verwalteten Vermögen von 821 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2022) will einer der weltweit führenden Vermögensverwalter sein. Sie blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland, Europa, Amerika und Asien einen exzellenten Ruf. Weltweit vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Sie wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovation geschätzt.



Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu ihren leistungsfähigen Anlagekompetenzen in allen wichtigen liquiden und illiquiden Anlageklassen sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die umfassende Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie der starke Fokus auf die Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis wird im globalen CIO View zusammengefasst, der den Anlageansatz als strategische Leitlinie dient.



Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Sie will beim Übergang in eine nachhaltigere Zukunft eine entscheidende Rolle spielen - sowohl als Unternehmen als auch als zuverlässiger Berater der Kunden. Dank seiner rund 3.800 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt ist das Unternehmen dabei lokal präsent und bildet gleichzeitig ein globales Team. Es handelt entschlossen im Namen seiner Kunden und investiert in ihrem besten Interesse, damit sie ihre finanziellen Ziele erreichen können, ganz gleich, was die Zukunft bringt. Mit dem unternehmerischen, auf Zusammenarbeit fokussierten Geist arbeitet es jeden Tag daran, sowohl in guten als auch in schwierigen Zeiten hervorragende Anlageergebnisse zu erzielen und somit die beste Basis für die finanzielle Zukunft der Kunden zu schaffen. (09.02.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DWS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DWS Group GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Tochter DWS Group habe vor einer Woche durchwachsene Zahlen für das letzte Quartal geliefert. Der Vermögensverwalter habe mit größeren Kapitalabflüssen zu kämpfen, das Umfeld sei ohnehin schwierig. Nun solle man laut eines Medienberichts kurz vor dem direkten Einstieg in die zuletzt gebeutelte Kryptobranche stehen.Die DWS Group, der Asset-Manager der Deutsche Bank, erwäge Beteiligungen an zwei deutschen Kryptofirmen. Das wolle die Nachrichtenagentur Bloomberg aus informierten Kreisen erfahren haben. Transaktionen in diesem Bereich könnten dem Unternehmen helfen, wieder stärker zu wachsen. Den Kreisen zufolge habe die DWS zuletzt Gespräche mit der Deutsche Digital Assets (DDA), einem Frankfurter Anbieter von Krypto-Investmentprodukten, geführt. Dabei sei es um eine Minderheitsbeteiligung gegangen, habe es geheißen.Ein anderes mögliches Ziel sei Tradias, der Market-Maker des Bankhauses Scheich. Vertreter von DWS und Tradias, das den Handy-Broker Trade Republic zu seinen Kunden zähle, hätten eine Stellungnahme abgelehnt. DDA habe die Informationen zunächst nicht kommentieren wollen. DWS-Chef Stefan Hoops, der nach Greenwashing-Vorwürfen den Ruf des Unternehmens verbessern wolle, würde sich mit solchen Beteiligungen in einen Sektor hineinbewegen, der nach einer Reihe von Governance-Skandalen problembelastet sei. Der Manager gelte als Befürworter neuer Technologien. Im Dezember habe er eine Strategie zur Verwendung von Blockchain und digitalen Währungen vorgestellt.Hoops habe erst während einer Telefonkonferenz vergangene Woche gesagt, dass die DWS "begonnen hat, strategische Partner zu bewerten und eine Due-Diligence-Prüfung potenzieller Ziele" in Bereichen durchzuführen, in denen sie neue Fähigkeiten entwickeln möchte, wie zum Beispiel digitale Vermögenswerte. Er habe gesagt, dass der jüngste Preisverfall bei digitalen Vermögenswerten "interessante Möglichkeiten" für die DWS bieten könnte.Aktuell spende nur die Dividendenrendite von mehr als sechs Prozent Trost. Die Aktie ist keine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DWS-Aktie: