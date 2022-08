Tradegate-Aktienkurs DO & CO-Aktie:

Kurzprofil DO & CO Aktiengesellschaft:



DO & CO The Gourmet Entertainment Company ist ein international agierender Premium-Caterer mit allerhöchstem Qualitätsanspruch. In den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, International Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel betreuen wir international renommierte Kunden. In einem stetig expandierenden Konzern bietet ein Team von 8.000 Mitarbeiterinnen an 23 Standorten Serviceleistung auf höchstem Niveau.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DO & CO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wiener Catering-Unternehmens DO & CO (ISIN: AT0000818802, WKN: 915210, Ticker-Symbol: DOQ, Wien: DOC) unter die Lupe.DO & CO habe den Anlegern schmackhafte Q1-Zahlen serviert. Sowohl Umsatz als auch Gewinn habe DO & CO deutlich steigern können. Das Unternehmen habe von einer starken Nachfrage in allen Segmenten, vor allem bei Großevents profitiert. Doch eine für die Anleger wesentliche Information liefere DO & CO nicht - zum Leidwesen der Aktie.DO & CO habe die Umsätze im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 um mehr als 180 Prozent von 102,8 auf 288,3 Mio. Euro verbessert und damit das umsatzstärkste Quartal der Unternehmensgeschichte erlebt. Ergebnisseitig sei es ebenfalls rund gelaufen: Der Überschuss sei um 54 Prozent auf 3,35 Mio. gestiegen. Dafür seien vor allem die Aufhebung der Corona-Maßnahmen in den meisten Ländern verantwortlich gewesen - das habe dazu geführt, dass große Sport- und Kulturveranstaltungen wieder wie vor der Pandemie hätten stattfinden können. Ebenfalls positiv: Der Caterer habe in Q1 einen mehrjährigen Vertrag mit der Rennserie Formel 1 in Miami unterzeichnet.Das Problem: Einen konkreten Ausblick bleibe das Unternehmen jedoch schuldig. Das würden die Anleger mit Verkäufen quittieren und die DO & CO-Aktie damit auf Talfahrt schicken. Konkret verliere der Titel am Donnerstag mehr als fünf Prozent und zähle damit zu den Top-Verlierern in Österreich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze DO & CO-Aktie: