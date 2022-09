Börsenplätze DO & CO-Aktie:



Kurzprofil DO & CO Aktiengesellschaft:



DO & CO The Gourmet Entertainment Company (ISIN: AT0000818802, WKN: 915210, Ticker-Symbol: DOQ, Wien: DOC) ist ein international agierender Premium-Caterer mit allerhöchstem Qualitätsanspruch. In den drei Geschäftsbereichen Airline Catering, International Event Catering und Restaurants, Lounges & Hotel betreuen wir international renommierte Kunden. In einem stetig expandierenden Konzern bietet ein Team von 8.000 Mitarbeiterinnen an 23 Standorten Serviceleistung auf höchstem Niveau. (28.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DO & CO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wiener Catering-Unternehmens DO & CO (ISIN: AT0000818802, WKN: 915210, Ticker-Symbol: DOQ, Wien: DOC) unter die Lupe.Die DO & CO-Aktie sei derzeit mit Blick auf den Kursentwicklung im schwierigen Fahrwasser. Konkret habe das Papier des österreichischen Flug-Caterers im September bisher rund 13 Prozent verloren. Allein am heutigen Mittwoch stehe ein Minus von rund zwei Prozent zu Buche. Grund dürften negative Einschätzungen zur Reisebranche sein.Bank Austria habe jüngst berichtet, dass nach einem starken Aufholprozess in der ersten Jahreshälfte 2022 die Tourismuskonjunktur im Herbst wieder abkühle. "Der Aktionär" teile - mit Blick auf galoppierende Inflation und Rezession - diese Einschätzung, zumal auch die Ergebnisse aus verschiedenen Umfragen bei den Reise-Profis auf zunehmenden Branchengegenwind hindeuten würden.Die DO & CO-Aktie verliere am Mittwoch mehr als zwei Prozent und notiere bei 69,50 Euro und habe damit die psychologisch wichtige Marke und den Support bei 70 Euro nach unten durchbrochen. Die Aktie befinde sich damit einem massiven kurzfristigen Abwärtstrend - es würden weitere Kursverluste drohen. Erst durch die Rückeroberung des GD50 (aktuell: 77,83 Euro) würde sich das Chartbild wieder deutlich aufhellen.Ein Neueinstieg drängt sich aufgrund der skizzierten Gemengelage erstmal nicht auf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link