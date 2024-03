"Der Aktionär" wird über den Start an der Börse berichten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zu DOUGLAS. (Analyse vom 21.03.2024)



DE000BEAU7Y1



BEAU7Y



DOU



Die DOUGLAS Group (ISIN: DE000BEAU7Y1, WKN: BEAU7Y, Ticker-Symbol: DOU) ist mit ihren Marken DOUGLAS, NOCIBÉ, parfumdreams und Niche Beauty der führende Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty in Europa. Die DOUGLAS Group inspiriert ihre Kund*innen, ihre eigene Art von Schönheit zu leben, indem sie ein einzigartiges Sortiment online und in rund 1.850 Geschäften anbietet. Die DOUGLAS Group ist der Partner der Wahl für Brands und bietet ein ausgewähltes Sortiment exklusiver Marken sowie eigener Unternehmensmarken. Das Sortiment umfasst Düfte, Make-up, Hautpflege, Haarpflege, Accessoires sowie Beauty-Dienstleistungen. Die Stärkung der erfolgreichen Omnichannel-Positionierung und die konsequente Weiterentwicklung des Kund*innenerlebnisses stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie "Let it Bloom - DOUGLAS 2026″. Das erfolgreiche Geschäftsmodell stützt sich auf das Omnichannel-Angebot, die führenden Marken und die Datenkompetenz der DOUGLAS Group. Im Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschaftete die DOUGLAS Group einen Umsatz von 4,1 Milliarden Euro und beschäftigte europaweit rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (21.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DOUGLAS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der DOUGLAS AG (ISIN: DE000BEAU7Y1, WKN: BEAU7Y, Ticker-Symbol: DOU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Parfümeriekette DOUGLAS kehre heute an die Börse zurück. Heute sei der erste Handelstag an der Frankfurter Börse. Gegen 9:15 Uhr solle der erste Kurs der Aktie ausgerufen und anschließend die Börsenglocke geläutet werden. Ausgegeben würden knapp 32,7 Millionen Aktien. Diese würden am unteren Ende der Angebotsspanne bei 26 Euro platziert, wie bereits am Dienstag mitgeteilt worden sei.Hinzu kämen noch rund 1,5 Millionen bestehende Papiere, damit die Teilnehmer von Management-Equity-Programmen künftige Steuerverpflichtungen im Zusammenhang mit dem Börsengang erfüllen könnten. Die Marktkapitalisierung dürfte sich auf rund 2,8 Milliarden Euro belaufen. Mit dem Geld aus dem Gang aufs Börsenparkett möchten die Düsseldorfer vor allem die hohe Verschuldung senken.Damit würden knapp 32 Prozent des Unternehmens an die Börse gebracht. Hauptaktionäre würden die Alteigentümer, der Finanzinvestor CVC sowie die Familie Kreke, bleiben. Der Börsengang werde dem Unternehmen nach eigenen Angaben voraussichtlich rund 850 Millionen Euro in die Kasse spülen.DOUGLAS sei für Anleger mit Blick auf Europa der einzige Weg, um rein auf den Kosmetik- und Parfüm-Einzelhandel zu setzen, habe Analyst William Woods von Bernstein Research jüngst in einer Studie geschrieben. Gleichwohl blicke er vorsichtig auf das Unternehmen. Derzeit sei das Geschäft noch stark von Parfümen mit geringem Wachstum abhängig, doch baue DOUGLAS das Angebot an Beauty-Kategorien aus und setze auch auf Premiumisierung, also teurere Ware. Das dürfte das Wachstum antreiben. Die große Herausforderung sei aber die hohe Verschuldung, die wegen der Zinszahlungen auf den Gewinnen laste.Mit dem Ausgabekurs werde DOUGLAS günstiger als beispielsweise der amerikanische Marktführer der Parfümerieketten, Ulta Beauty, bewertet sein. Ein Schnäppchen sei die Aktie zwar dennoch nicht, im Gegensatz zu vielen anderen Einzelhandelskonzernen befinde sich DOUGLAS aber zumindest auf Wachstumskurs. Mit dem Ausgabepreis am unteren Ende der Spanne könnte das Papier aber dennoch freundlich in den Handel starten. Ein Selbstläufer an der Börse werde das Papier aber nicht. Überschattet werde der Börsengang von dem noch immer hohen Schuldengrad.