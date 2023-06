Tradegate-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:

4,87 EUR +1,67% (27.06.2023, 12:13)



XETRA-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:

4,87 EUR -0,71% (27.06.2023, 11:40)



ISIN DIC Asset-Aktie:

DE000A1X3XX4



WKN DIC Asset-Aktie:

A1X3XX



Ticker-Symbol DIC Asset-Aktie:

DIC



Kurzprofil DIC Asset AG:



Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Die Basis des Unternehmens bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreut das Unternehmen 357 Objekte mit einem Marktwert von 14,1 Mrd. Euro onsite - das Unternehmen ist präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie.



Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaftet die DIC Asset AG kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimiert das Unternehmen den Wert seiner Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.



Im Segment Institutional Business erzielt die DIC Asset AG aus dem Angebot seiner Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.



Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.



Mehr Informationen unter www.dic-asset.de. (27.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DIC Asset-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Gewerbeimmobilien-Spezialisten DIC Asset komme einfach nicht weg von ihren Tiefkursen. Nach wie vor pendele der SDAX-Wert unterhalb von 5 Euro.Für zusätzliche Verunsicherung sorge der Wettbewerber Hamborner REIT . Der sehe seine Vermögenswerte wegen der angespannten Situation bei Büro- und Einzelhandelsimmobilien stärker sinken als bisher gedacht. Der Verkehrswert des Immobilienportfolios auf vergleichbarer Basis dürfte zum 30. Juni im Vergleich zum Jahresende 2022 um 5,5 bis 6,0 Prozent sinken, habe Hamborner REIT am Montagabend mitgeteilt. Als Grund führe das Unternehmen eine negative Wertentwicklung des Büro- und Einzelhandelsbestands an.Darüber rechne der Konzern mit einem niedrigeren Nettovermögenswert (NAV) am Jahresende. Während das Unternehmen bislang von einem leichten Rückgang ausgegangen sei, erwarte der Vorstand nun 7 bis 12 Prozent weniger gegenüber dem Wert vom 31. Dezember 2022 in Höhe von 11,86 Euro. Angesichts des anhaltend dynamischen und von Unsicherheiten geprägten Marktumfelds berücksichtige die Bandbreite der angepassten Prognose bereits weitere mögliche Wertanpassungen im Rahmen der turnusmäßigen externen Portfoliobewertung zum Jahresende 2023, habe es geheißen.Das Analysehaus Warburg Research habe deshalb auch das Kursziel von 10,00 auf 9,50 Euro gesenkt. Die angepasste Konzernprognose spiegele das herausfordernde Marktumfeld sowie die jüngsten negativen Nachrichten insbesondere im Bürosektor wider, habe es zur Begründung geheißen. Aufgrund der soliden Bilanz sehe man aber Hamborner REIT "gut aufgestellt, um die aktuellen schwierigen Zeiten relativ unbeschadet zu überstehen."Anleger können noch abwarten, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur DIC Asset-Aktie. (Analyse vom 27.06.2023)(mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze DIC Asset-Aktie: