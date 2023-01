Xetra-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:

8,88 EUR +0,34% (27.01.2023, 11:36)



Tradegate-Aktienkurs DIC Asset-Aktie:

8,85 EUR -1,67% (27.01.2023, 12:17)



ISIN DIC Asset-Aktie:

DE000A1X3XX4



WKN DIC Asset-Aktie:

A1X3XX



Ticker-Symbol DIC Asset-Aktie:

DIC



Kurzprofil DIC Asset AG:



Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC) ist der führende deutsche börsennotierte Gewerbeimmobilienspezialist mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Die Basis des Unternehmens bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit acht Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten. 231 Objekte mit einem Marktwert von rund 10,6 Mrd. Euro betreut die DIC Asset AG onsite - das Unternehmen ist präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie.



Das Segment Commercial Portfolio (2,0 Mrd. Euro Assets under Management) umfasst Immobilien im Eigenbestand der DIC Asset AG. Hier erwirtschaftet die DIC Asset AG kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimiert das Unternehmen den Wert seiner Bestandsobjekte durch aktives Management und realisiert Gewinne durch Verkäufe.



Im Segment Institutional Business (8,6 Mrd. Euro Assets under Management) erzielt die DIC Asset AG aus dem Angebot ihrer Immobilienservices für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.



Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert. (27.01.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DIC Asset-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4, WKN: A1X3XX, Ticker-Symbol: DIC).Am 25.01. habe das Unternehmen erste Kennzahlen zum kürzlich beendeten Geschäftsjahr 2022 veröffentlicht und einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Die vorläufigen Zahlen seien alles in allem im Rahmen der jüngsten Guidance vom 2. November gewesen. Die Bruttomieteinnahmen hätten um rund 62% von 108 Mio. Euro in 2021 auf nunmehr 176 Mio. Euro deutlich ausgebaut werden können und hätten der Analysenerwartung entsprochen. Dieser Anstieg sei vor allem auf die Übernahme der VIB Vermögen im ersten Quartal zurückzuführen. Außerdem habe ein like-for-like Mietwachstum von 3,6% zum starken Anstieg beigetragen. Das Institutional Business habe hingegen unter den deutlich schlechteren Marktbedingungen im Immobiliensektor gelitten. Hier seien Erträge aus Immobilienmanagement von über 101 Mio. Euro im Jahr 2021 auf über 88 Mio. Euro gesunken und hätten etwas unter der Analystenerwartung und leicht unter der Guidance gelegen.Der FFO habe zum Jahresende 114,2 Mio. Euro betragen, ein Plus von 7% im Jahresvergleich und das beste Ergebnis der Firmengeschichte. Dies entspreche einem FFO je Aktie von rund 1,39 Euro. Im Einklang mit der Dividendenpolitik der Gesellschaft wolle das Management der Hauptversammlung im März eine Ausschüttung von 75 Cent je Aktie vorschlagen, was der Analystenerwartung entspreche und somit auf dem Vorjahresniveau liege.Hinsichtlich des laufenden Jahres habe das Unternehmen ebenfalls eine FFO Guidance veröffentlicht. Das Management gehe hier von einem Rückgang auf einen Korridor zwischen 90 Mio. Euro und 97 Mio. Euro aus, was deutlich unter der bisherigen Analystenerwartung von 136,5 Mio. Euro liege. Dieser Rückgang solle hauptsächlich an den anhaltend schlechten Bedingungen am Immobilienmarkt liegen, welche die Erträge aus Immobilienmanagement deutlich hinsichtlich transaktionsbezogenen Gebühren belaste. Die Analysten sähen diese Guidance jedoch als sehr konservativ an und würden bei einer Aufhellung des Transaktionsmarktes von entsprechend höheren Beträgen ausgehen.Auch wenn die Analysten mit den vorläufigen Zahlen für 2022 zufrieden seien, hätten sie ihre GuV-Schätzungen in Folge der veröffentlichten Guidance reduzieren müssen. Mit dem Fokus auf der Optimierung des Portfolios und des Cash Flows und der nach Meinung der Analysten Optimierung der Bilanz im laufenden Jahr sähen sie das Unternehmen jedoch in einer guten Position um bei einer Verbesserung des Transaktionsmarktes schnell reagieren zu können und würden davon ausgehen, dass man in den Folgejahren bereits wieder eine deutliche Steigerung im FFO sehen werde. Der gestiegene Ergebnisbeitrag aus dem Commercial Portfolio am FFO gebe dem Unternehmen außerdem ebenfalls ein erhöhtes Level an Sicherheit, welches in den Zeiten von einem schwächeren Institutional Business aufgrund der Marktbedingungen sehr bedeutsam sei. Eine weitere erfreuliche Nachricht habe es außerdem bereits Anfang des Monats mit dem Verkauf des Kaufhofs in Chemnitz gegeben, welcher die Assetqualität im Portfolio ebenfalls steigere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DIC Asset-Aktie: