Tradegate-Aktienkurs DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

9,35 EUR -1,16% (20.02.2023, 11:58)



XETRA-Aktienkurs DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

9,35 EUR -1,58% (17.02.2023, 17:36)



ISIN DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

DE000A2NBVD5



WKN DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

A2NBVD



Ticker-Symbol Deutschland DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie:

DFV



Kurzprofil DFV Deutsche Familienversicherung AG:



Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol Deutschland: DFV), das erste börsennotierte Insurtech-Unternehmen Europas, wurde 2007 als Versicherungs-Start-up mit dem Ziel gegründet, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach.Vernünftig"). Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ist für ihre vielfach ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen bekannt. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen Produktdesigns sowie der Abschlussmöglichkeit über digitale Sprachassistenten neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. Weitere Informationen unter: www.deutsche-familienversicherung.de. (20.02.2023/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - DFV Deutsche Familienversicherung-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5, WKN: A2NBVD, Ticker-Symbol: DFV) unter die Lupe.Mit erfreulichen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 habe der Digitalversicherer DFV aufwarten können. Die Bruttobeiträge seien um stramme 18% auf 184 Mio. Euro gewachsen und das Ergebnis vor Steuern habe mit 1,7 Mio. Euro nicht nur erstmals seit 2017 wieder in der Gewinnzone (Vj.: -0,8 Mio.), sondern auch oberhalb der eigenen Planungen (0 bis 1 Mio.) gelegen. Ursächlich dafür sei vor allem die erhöhte Kostendisziplin gewesen. Dank eines gestrafften Vertriebs und der zunehmenden Automatisierung von Verwaltungsvorgängen habe die Kostenquote von 48 auf 31% gesenkt werden können. Das lasse auch für das laufende Jahr hoffen, in dem weiteres Beitragswachstum und zunehmende Skaleneffekte einen noch deutlicheren Gewinnsprung ermöglichen könnten. Der sei auch erforderlich, um der DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie nach dem schwachen Kursverlauf der letzten Monate auf die Beine zu helfen.Weiteren Aufschluss werde die für Ende März avisierte Jahresprognose geben. Bis dahin bleiben die Experten von "Der Anlegerbrief" auf Bewährung investiert. Das Kursziel für die DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie laute 17,00 Euro. (Ausgabe 6 vom 18.02.2023)Börsenplätze DFV Deutsche Familienversicherung-Aktie: