Kurzprofil Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB):



Als börsennotierte Beteiligungsgesellschaft unterstützt die DEWB (ISIN: DE0008041005, WKN: 804100, Ticker-Symbol: EFF) wachstumsstarke mittelständische Technologieunternehmen mit Eigenkapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und ihrem Branchen-Netzwerk. Der Investitionsfokus liegt in den zukunftsträchtigen Bereichen Photonik und Sensorik sowie deren Anwendungsfeldern in der Produktions- und Automatisierungstechnik und angrenzenden Bereichen. Investoren in die DEWB-Aktie erschließen sich das hohe Wertschöpfungspotenzial dieser Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts: Entdecke das Licht.



Seit 1997 hat die DEWB über 360 Mio. Euro in 59 Unternehmen investiert und bei 43 Exits, darunter acht Börsengängen, mehr als 465 Mio. Euro realisiert. Das aktuelle Beteiligungsportfolio der DEWB umfasst sieben Unternehmen aus den Bereichen Photonik und Sensorik sowie Biotechnologie und IT. (26.06.2023/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - DEWB-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) (ISIN: DE0008041005, WKN: 804100, Ticker-Symbol: EFF) unter die Lupe.Die Beteiligungsgesellschaft DEWB investiere in Unternehmen aus der Branche Digital Finance. Im letzten Jahr hätten sich die Rahmenbedingungen für FinTechs und Neobroker wegen der zeitweise massiven Eintrübung der Kapitalmarktbedingungen deutlich verschlechtert, das habe auch DEWB zu spüren bekommen. Inzwischen hätten sich die Perspektiven wieder aufgehellt, die Aktie der Beteiligungsgesellschaft habe das aber noch nicht adäquat nachvollzogen. Das schaffe eine spekulative Einstiegschance.DEWB suche für sein Portfolio Unternehmen aus, die die digitale Transformation der Anlagebranche vorantreiben würden. Die wertmäßig mit Abstand wichtigste Position des Portfolios sei die börsennotierte Gesellschaft LAIQON (DEWB-Anteil 18,7%), die ihr Standbein im digitalen Asset Management mit hohem Tempo ausbaue. Insgesamt habe DEWB per Ende letzten Jahres 30,5 Mio. Euro in sieben Gesellschaften investiert, wobei aus Sicht der Experten neben LAIQON insbesondere der Spezialist für alternative Finanzierungslösungen Aifinyo (Anteil 4,2%) und Stableton (12,2%), der Betreiber eines Marktplatzes für alternative Kapitalanlagen, sehr spannend seien.Die drastische Eintrübung des Kapitalmarktumfelds habe DEWB im letzten Jahr Abschreibungen auf die Anteile der Neobroker NAGA (geschätzter Anteil 0,8%) und Nextmarkets (gemeldeter Anteil 1,4%) beschert, wobei letzterer sogar abgewickelt werden könnte. Da keine Anteile verkauft worden seien, habe das Jahr 2022 ohne Erlöse und mit einem Verlust in Höhe -4,8 Mio. Euro abgeschlossen werden müssen (nach einem Gewinn von 7,5 Mio. Euro im Vorjahr). Trotzdem habe sich das Eigenkapital zuzüglich der stillen Reserven bereits notierter Beteiligungen im April noch auf 1,41 Euro je Aktie belaufen. Und die verbesserten Rahmenbedingungen an der Börse könnten künftig wieder für einen positiven Newsflow der Beteiligungen sorgen. Zunächst müsse DEWB allerdings noch die im Mai gestartete die Umfinanzierung der Ende Juni auslaufenden Anleihe mit einem Volumen von rd. 10 Mio. Euro abschließen.Die Experten von "Der Anlegerbrief" erwägen eine Aufnahme - wenn die Anleihe erfolgreich refinanziert wird. (Ausgabe 24 vom 24.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link