Kurzprofil Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB):



Als börsennotierte Beteiligungsgesellschaft unterstützt die DEWB (ISIN: DE0008041005, WKN: 804100, Ticker-Symbol: EFF) wachstumsstarke mittelständische Technologieunternehmen mit Eigenkapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und ihrem Branchen-Netzwerk. Der Investitionsfokus liegt in den zukunftsträchtigen Bereichen Photonik und Sensorik sowie deren Anwendungsfeldern in der Produktions- und Automatisierungstechnik und angrenzenden Bereichen. Investoren in die DEWB-Aktie erschließen sich das hohe Wertschöpfungspotenzial dieser Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts: Entdecke das Licht.



Seit 1997 hat die DEWB über 360 Mio. Euro in 59 Unternehmen investiert und bei 43 Exits, darunter acht Börsengängen, mehr als 465 Mio. Euro realisiert. Das aktuelle Beteiligungsportfolio der DEWB umfasst sieben Unternehmen aus den Bereichen Photonik und Sensorik sowie Biotechnologie und IT. (10.08.2022/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - DEWB-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) (ISIN: DE0008041005, WKN: 804100, Ticker-Symbol: EFF) von "buy" auf "hold" herab.DEWB investiere in Unternehmen aus dem Bereich Digital Finance, der im laufenden Jahr wegen der Eintrübung des Kapitalmarktumfelds spürbar unter Druck stehe. Das macht sich auch in unserer Wertermittlung für das DEWB-Portfolio bemerkbar, dessen Potenzialwert sich seit unserem letzten Update von rund 3,00 Euro auf 2,40 Euro - unser neues Kursziel - reduziert hat, so Holger Steffen, Analyst von SMC Research.Dies verdecke aber, dass sich die meisten Beteiligungen von DEWB operativ weiter positiv entwickeln würden. Bei Stableton habe sich dies auch in einer erfolgreichen Finanzierungsrunde bemerkbar gemacht, in deren Rahmen der DEWB-Anteil an diesem Betreiber einer Fintech-Plattform nach Einschätzung des Analysten sogar eine deutliche Aufwertung erfahren haben dürfte. Die Werte der börsennotierten Beteiligungen Lloyd Fonds und aifinyo habe Steffen zwar etwas nach unten revidiert, insgesamt gehe bei beiden Gesellschaften aber der Trend in die richtige Richtung und er sehe jeweils erhebliches Kurspotenzial. Lediglich bei NAGA, einer kleineren Beteiligung von DEWB, bestehe derzeit eine größere Verunsicherung aufgrund von Problemen mit der Bilanzierung und des deswegen aufgeschobenen Jahresabschlusses für 2021, weswegen Steffen hier einen deutlichen Wertabschlag vorgenommen habe.