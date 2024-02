Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze DEUTZ-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

5,74 EUR +4,36% (01.02.2024, 12:04)



XETRA-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

5,725 EUR +1,69% (01.02.2024, 11:50)



ISIN DEUTZ-Aktie:

DE0006305006



WKN DEUTZ-Aktie:

630500



Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEZ



Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (01.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Um sich stärker auf die klassischen Motoren und das bestehende Servicegeschäft zu konzentrieren, habe DEUTZ seine Bootsmotorentochter Torqeedo an die japanischer Yamaha Motor verkauft. Der Verkauf des Verlustbringers sei bei Analysten und Investoren gut angekommen. Die Aktie sei im Anschluss innerhalb weniger Tage um 25 Prozent gestiegen. Nach einer kurzen Verschnaufpause deute sich nun die Fortsetzung des Steigflugs an.DEUTZ habe Torqeedo im Jahr 2017 übernommen, um so die Elektrifizierung seiner Nutz- und Landmaschinen voranzutreiben. Mit den elektrischen Antrieben für Boote habe der Motorenhersteller in eine grüne Zukunft durchstarten wollen. Doch die Münchner hätten die Erwartungen der Kölner nie wirklich erfüllen können.Der Plan sei gescheitert. Der E-Motorenabsatz sei deutlich eingebrochen, die Verluste seien gestiegen. Der Konzern habe einen Schlussstrich gezogen - und dürfte am Ende mit einem blauen Auge davonkommen. "Der ursprünglich mit dem Kauf von Torqeedo angestrebte Technologietransfer ist erfolgt", so Vorstand Sebastian Schulte. "Mit Blick auf Marktkenntnisse und Skalierungsmöglichkeiten gibt es für den weiteren Weg nun besser geeignete Partner für Torqeedo als DEUTZ."Für DEUTZ sei der Verkauf ein strategisch wichtiger Schritt. Der Traditionskonzern könne sich nun auf die Weiterentwicklung seiner klassischen Verbrennungsmotoren, dem Aufbau einer emissionsfreien Produktpalette und auf sein hochprofitables Servicegeschäft fokussieren.Mit Blick auf die gut gefüllten Auftragsbücher, den Ausbau des Service- und Teilegeschäfts und den planmäßigen operativen Verbesserungen im Rahmen seiner Dual+-Strategie plane DEUTZ im Gesamtjahr 2023 mit einem Anstieg des Umsatzes auf rund 2,1 Milliarden Euro und einer EBIT-Marge zwischen 5,3 und 5,8 Prozent. Spätestens mit der Veröffentlichung der Zahlen sollte die Aktie ihre Ende Oktober gestartete Gegenbewegung fortsetzen und zunächst Kurs auf die 6-Euro-Marke nehmen. Mit dem passenden Ausblick könnte der Steigflug die Aktie mittelfristig in deutlich höhere Regionen führen. (Analyse vom 01.02.2024)