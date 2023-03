Xetra-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (20.03.2023/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ) unter die Lupe.Der Motorenbauer DEUTZ habe mit den Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) die Schätzungen der Experten übertroffen. Der Umsatz sei preisgetrieben um fast 21% auf 1,95 Mrd. Euro gestiegen und das Konzernergebnis habe auf 80,2 Mio. Euro mehr als verdoppelt werden können. Hier hätten auch Verlustvorträge die Entwicklung begünstigt.Beim Ausblick für 2023 seien die Kölner jedoch zurückhaltend: Der Umsatz solle in einer Range zwischen 1,9 und 2,1 Mrd. Euro liegen. Das seien +7,5% am oberen Ende. Die um Sondereffekte bereinigte EBIT-Marge werde zwischen 4 und 5% (GJ 2022: 4,6%) erwartet. Allerdings erfolge das moderate Wachstum nun doch auf einer höheren Basis als von den Experten kalkuliert. Hinzu komme, dass die Bewertung gemäß ihrer Schätzungen Luft nach oben lasse. Das KGV betrage demnach rund 8 und bei einer Marktkapitalisierung von gut 650 Mio. Euro sei das Unternehmen gerade einmal auf dem Niveau des Eigenkapitals (per 31.12.2022: 668,8 Mio. Euro) bewertet. Zudem werde noch eine Dividende von 0,15 Euro je Aktie ausgeschüttet.Die Bäume würden nicht in den Himmel wachsen. Bis die E-Mobilität flächendeckend funktioniere, bedürfe es einer Brückentechnologie. Die besitze DEUTZ. Ein Zufluss (rund 60 Mio. Euro) aus einem Immobilienverkauf stehe noch aus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze DEUTZ-Aktie: