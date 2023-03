Tradegate-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

5,775 EUR 0,00% (23.03.2023, 11:39)



ISIN DEUTZ-Aktie:

DE0006305006



WKN DEUTZ-Aktie:

630500



Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEUZF



Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (23.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - DEUTZ: Kräftiger Gewinnsprung - AktienanalyseDer Motorenbauer DEUTZ (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) hat das Jahr 2022 dank starker Nachfrage und höherer Preise mit einem kräftigen Gewinnsprung abgeschlossen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzanstieg um 20,8 Prozent auf 1,95 Mrd. Euro sei das EBIT um 140,3 Prozent auf 89,4 Mio. Euro nach oben geschnellt - mache eine Marge von 4,6 (Vorjahr: 2,3) Prozent. Der Konzerngewinn habe bei 80,2 Mio. Euro gelegen, ein Plus von 109,9 Prozent. "Wir haben in einem schwierigen Umfeld Kurs gehalten und unser Ergebnis deutlich verbessert. Darauf bauen wir auf", so CEO Sebastian Schulte. Größe Stücke setze der Konzernchef vor allem auf die im Januar vorgestellte "Dual+"-Strategie, die neben dem bisherigen Kerngeschäft mit optimierten Verbrennungsmotoren auch ein neues, emissionsfreies Produktökosystem beinhalte. Außerdem solle das margenstarke Servicegeschäft weiter ausbaut werden.Zusätzlichen Rückenwind erhoffe sich DEUTZ vom neuen Großaktionär Daimler Truck. Die Unternehmen hätten im Januar eine umfangreiche Zusammenarbeit bei mittelschweren und schweren Motoren vereinbart. Dadurch erschließe sich DEUTZ neue Kundengruppen, spart Entwicklungskosten, erweitere sein Produktangebot bei modernen Verbrennungsmotoren und schaffe so die Grundlage für weiteres Wachstum in diesem Bereich. Summa summarum soll der Umsatz bis 2025 so um knapp 30 Prozent auf mehr als 2,5 Mrd. Euro gesteigert und die EBIT-Marge vor Sondereffekten auf 6,0 bis 7,0 Prozent verbessert werden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 11/2023)Börsenplätze DEUTZ-Aktie:Xetra-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:5,78 EUR -0,26% (23.03.2023, 11:47)