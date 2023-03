Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (31.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Anfang des Jahres habe die DEUTZ-Aktie in der Spitze rund 50 Prozent an Wert zugelegt. Im Vorfeld der 2022er Zahlen und des Ausblicks würden erste Gewinnmitnahmen einsetzen. Die Konsolidierung sei überfällig gewesen. Nachdem der Vorstand eine vielversprechende Mittelfristprognose präsentiert habe, arbeite die Aktie an einer Trendfortsetzung.DEUTZ wolle getrieben vom Rückenwind des vergangenen Jahres mittelfristig deutlich wachsen. Aufwind solle neben dem Vertrieb von Verbrennungsmotoren und die Entwicklung alternativer Antriebsformen und das zunehmende Geschäft mit Servicedienstleistungen geben. Die neue Strategie schaffe die Voraussetzungen, "um auch in den kommenden Jahren weiter zu wachsen", habe Konzernchef, Sebastian Schulte, gesagt.Bis 2025 solle der Umsatz um knapp 30 Prozent auf mehr als 2,5 Milliarden Euro klettern. Davon sollten um Sondereffekte bereinigt sechs bis sieben Prozent als operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) hängen bleiben, was deutlich mehr wäre als 2022."Der Aktionär" habe zuletzt bereits erklärt, dass aus charttechnischer Sicht nach der rasanten Aufwärtsbewegung im Bereich des horizontalen Widerstands um 6,00 Euro kurzfristig die Wahrscheinlichkeit für eine Verschnaufpause steigen würde. Nach einem scharfen Rücksetzer Richtung 5,20 Euro habe der Titel aber schon wieder Fahrt aufgenommen. Der Sprung über den Widerstandsbereich scheine nur eine Frage der Zeit zu sein.Das Gesamtbild passe. Operativ bleibe der Motorenhersteller auf Wachstumskurs. Aus charttechnischer Sicht stehe das nächste Kaufsignal unmittelbar bevor. Ein Vorstoß in den Bereich zwischen 7 und 8 Euro scheint bei der DEUTZ-Aktie in den kommenden Wochen durchaus möglich, so Michael Schröder von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)