Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (31.08.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - DEUTZ: Jahresziele bestätigt - AktienanalyseDer Kölner Motorenbauer DEUTZ (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) hat im zweiten Quartal weiter zugelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei um knapp fünf Prozent auf 506,3 Mio. Euro gestiegen. Das bereinigte Ergebnis (EBIT vor Sondereffekten) habe dank Preiserhöhungen sogar um 13,4 Prozent auf 30,4 Mio. Euro zugelegt.Die Jahresziele seien bestätigt worden. Demnach erwarte das Unternehmen für 2023 weiterhin einen Absatz von rund 195.000 (Vorjahr: 234.682) Motoren, einen Umsatzanstieg auf rund 2,1 Mrd. (Vorjahr: 1,95) Euro und eine bereinigte EBIT-Rendite von rund fünf (Vorjahr: 4,6) Prozent. Im ersten Halbjahr habe sie bei 6,1 Prozent gelegen. Die Aktie sei dennoch unter Druck geraten. Was Anleger beunruhigt habe: Bei der Nachfrage hätten sich deutliche Bremsspurengezeigt. Der Auftragseingang sei gegenüber dem Vorjahr um fast ein Fünftel auf 465,6 Mio. Euro eingebrochen, vor allem wegen eines deutlichen Rückgangs in der Region Asien/Pazifik. Der DEUTZ-Vorstand habe dies vorrangig mit hohen Lagerbeständen bei Baumaschinenherstellern in China begründet.Analysten wie Jorge Gonzalez Sadornil von Hauck Aufhäuser Investment Banking hätten da deutlich entspannter reagiert. Er habe zwar die Schätzungen für 2024 wegen des noch immer schwierigen chinesischen Baumarktes und folglich auch sein Kursziel für die Aktie reduziert. Mit 8,60 (zuvor: 9,00) Euro traue er dem SDAX-Wert aber immer noch einen Anstieg von mehr als 90 Prozent zu. Sein Anlageurteil laute denn auch weiter "Buy". (Ausgabe 34/2023)Börsenplätze DEUTZ-Aktie: