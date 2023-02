Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kölner Motorenherstellers DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ) unter die Lupe.Nach einer mehrmonatigen Seitwärtsphase sei bei DEUTZ bereits in den ersten Wochen des Jahres die Chart-Ampel mit dem Sprung über den horizontalen Widerstand bei 4,60 Euro auf Grün gesprungen. Seitdem befinde sich die Aktie in einem dynamischen Aufwärtstrend. Begleitet werde diese Bewegung im Vorfeld der Zahlen von einigen Analystenstimmen."Aktionär"-Leser würden wissen: Der nötige Impuls für die DEUTZ-Aktie sei von Daimler Truck gekommen. Durch eine Kooperation mit dem DAX-Konzern erschließe sich der Motorenhersteller in einem sich konsolidierenden Markt neue Kundengruppen, spare sich Entwicklungskosten, erweitere sein Produktangebot bei modernen Verbrennungsmotoren und schaffe so die Grundlage für weiteres Wachstum in diesem Bereich.Der nächste Impuls für die Aktie dürfte von den Mitte März anstehenden Zahlen ausgehen. Das in den letzten Monaten eingepreiste Szenario einer schweren Rezession dürfte sich am Ende als zu pessimistisch erweisen. Trotz der Vielzahl an Krisenherden dürfte Vorstand Sebastian Schulte auf ein robustes Jahr zurückblicken und einen zuversichtlichen Ausblick präsentieren.Im Vorfeld würden sich immer mehr Analysten zu Wort melden: Die DZ BANK habe den fairen Wert von 5,60 auf 6,70 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt. Er rechne bei dem Motorenbauer insgesamt mit einem starken Abschluss des Geschäftsjahres, so Analyst Thorsten Reigber. Allerdings dürfte der Ausblick für 2023 angesichts des unsicheren Umfelds eher konservativ ausfallen. Mit Kostensenkungsmaßnahmen sowie Preiserhöhungen könne das Unternehmen der Kosteninflation teilweise entgegenwirken. Die strategische Kooperation mit Daimler Truck werte der Experte positiv, da sie die Erschließung neuer Kundengruppen und Einsparungen bei den Entwicklungskosten ermögliche.Deutlich pessimistischer zeige man sich bei Berenberg ("hold"), auch wenn der der faire Wert der Aktie heute von 4,90 auf 6,00 Euro angehoben worden sei.Das Fazit hat Bestand: Bestätigt sich die positive Einschätzung des "Aktionär", dürfte die Aktie ihren Aufwärtstrend mit den entsprechenden Kaufsignalen und Konsolidierungsphasen weiter fortsetzen - und dabei Kurs auf die Analystenziele nehmen, so Michael Schröder. (Analyse vom 24.02.2023)Mit Material von dpa-AFX