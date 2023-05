Xetra-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

5,845 EUR +0,17% (08.05.2023, 14:31)



Tradegate-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

5,85 EUR +0,09% (08.05.2023, 14:50)



ISIN DEUTZ-Aktie:

DE0006305006



WKN DEUTZ-Aktie:

630500



Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEUZF



Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (08.05.2023/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Motorenbauers DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ) unter die Lupe.DEUTZ sei in 2023 stark gestartet: Der Umsatz sei in Q1 um 15,5% auf 517,2 Mio. Euro geklettert und das Konzernergebnis sei auf 23,8 Mio. Euro (Q1 2022: 6,8 Mio. Euro) gesprungen. Das Management sei zuversichtlich, im Rahmen der Zielspannen für den Umsatz (1,9 bis 2,1 Mrd. Euro) und die bereinigte EBIT-Marge (4 bis 5%) das jeweils obere Ende zu erreichen.Doch lupenrein sei die Bilanz nicht. Während es im Segment Classic bei den effizienten Dieselmotoren für Nutzfahrzeuge brumme, würden Umsatz und Ertrag der Sparte Green in die falsche Richtung zeigen. Bei einem Umsatzrückgang in Q1 um fast 12% auf 11,1 Mio. Euro und einem bereinigten EBIT von -12,1 Mio. Euro (Q1 2022: -9,6 Mio. Euro) dürfte die goldene Zukunft noch in der Ferne liegen. Dass diese Entwicklung so problemlos überkompensiert werden könne, belege die Umsatz- und Ertragsstärke des klassischen Geschäfts. In ihren Schätzungen hätten die Experten bereits die obere Hälfte der Prognoserange von DEUTZ angepeilt, so dass sie hier zunächst keinen Änderungsbedarf sähen.Die DEUTZ-Aktie sei unverändert günstig bewertet. Der zuletzt höhere Verlust bei Green müsse im Auge behalten werden, beunruhige die Experten vor dem Hintergrund der Gesamtentwicklung im Konzern jedoch nicht.