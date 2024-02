Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Verkauf der verlustbringenden Tochter Torqeedo sei für die Aktie von DEUTZ eine Art Befreiungsschlag gewesen. Analysten hätten ihre Schätzungen überarbeitet und die Kursziele teilweise deutlich nach oben gesetzt. Investoren hätten bei den Papieren des Motorenherstellers beherzt zugegriffen. Nach einer kurzen Verschnaufpause stehe das nächste charttechnische Kaufsignal bereits bevor."Der Aktionär" habe bereits erklärt: Für DEUTZ sei der Torqeedo-Verkauf ein richtungsweisender Schritt gewesen. Neben dem Buchgewinn im kleineren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich sollte die Trennung von dem defizitären Geschäft bei dem Kölner Motorenhersteller zu spürbar höheren Gewinnmargen führen.Im Detail: Für das noch junge Geschäftsjahr 2024 sei nun eine EBIT-Marge von 6,4 Prozent (2023e: 5,8 Prozent) möglich. Im kommenden Jahr könnte die Marge dann bereits auf 7,0 Prozent steigen. Zum Vergleich 2021 habe der Wert bei mageren 2,3 Prozent gelegen.Bis zum Jahr 2025 könnte mit den begleitenden Maßnahmen zur Effizienzsteigerung bei Umsätzen von 2,44 Milliarden Euro (2023e: 2,11 Milliarden Euro) am Ende ein Gewinn je Aktie von 1,02 Euro (2023e: 0,72 Euro) zu Buche stehen. 2021 habe der weltweit führende Hersteller innovativer Antriebssysteme mit Hauptsitz in Köln netto nur 0,32 Euro je Aktie verdient.Das Fazit habe Bestand: Kurz vor Erreichen des ersten Etappenziels bei 6,00 Euro habe die Aktie den Steigflug unterbrochen. Nach einer Konsolidierung auf hohen Niveau dürfte der Titel angesichts der geschilderten Hintergründe den Steigflug wieder aufnehmen und Kurs auf die 8-Euro-Marke nehmen. Für das passende charttechnische Kaufsignal müsste die Aktie nachhaltig über sechs Euro steigen.Wer bei der jüngsten Rally mit an Bord war, kann auf dem aktuellen Niveau aber auch erste Gewinne einstreichen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur DEUTZ-Aktie. (Analyse vom 06.02.2024)