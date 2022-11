Tradegate-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

ISIN DEUTZ-Aktie:

DE0006305006



WKN DEUTZ-Aktie:

630500



Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEZ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEUZF



Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (02.11.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ) unter die Lupe.Lieferschwierigkeiten bei Vormaterialien und bei einigen Komponenten sowie die allgemeine Kosteninflation hätten dem Kölner Konzern in den vergangenen Monaten zwar zugesetzt. Der deutsche Motorenhersteller halte aber dagegen. Die DEUTZ-Aktie habe sich in den letzten Tagen bereits von ihren Tiefstständen lösen können. Nächste Woche gebe es frische Zahlen.DEUTZ habe seine Hausaufgaben gemacht. Der Konzern wolle mit dem Kostensenkungsprogramm "Transform for Growth" die eigene Effizienz steigern. Zudem würden sich die angedachten Preiserhöhungen offensichtlich gut durchsetzen lassen. Aber auch die Verringerung der Abhängigkeit von einzelnen Kunden und eine reduzierte Anzahl an kundenspezifischen Motoren sollten sich margensteigernd auswirken. Gleichzeitig könnte dem Konzern die anziehende Nachfrage im Bereich Bau- und Landmaschinen sowie bei den Nutz-, Schienen- und Spezialfahrzeugen in die Karten spielen. Der Auftragsbestand von 769 Mio. Euro zum Halbjahr bilde eine stabile Ausgangslage zum Erreichen der Jahresprognosen.Bleibe DEUTZ auf Kurs und werde die Jahresprognose mit den Q3-Zahlen am 9. November bestätigt, dürfte die Aktie weiter den Vorwärtsgang einlegen,so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.022)Börsenplätze DEUTZ-Aktie:Xetra-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:3,886 EUR +0,36% (02.11.2022, 12:04)