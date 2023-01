Börsenplätze DEUTZ-Aktie:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen.



Krefeld (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ) unter die Lupe.Eigentlich passe der unabhängige Motorenhersteller DEUTZ, der seinen Umsatz noch schwerpunktmäßig mit Dieselmotoren stemme, nicht in die grüne Landschaft. Doch das wäre zu kurz gedacht: Befürchtete Engpässe bei Strom und Gas wegen des Kriegs in der Ukraine würden zeigen, dass die Dieseltechnik aktuell noch gebraucht werde. Zudem strebe DEUTZ mit Investitionen von über 100 Mio. Euro in Gas-, Hybrid-, Elektro- und Wasserstoffantriebe des Segments Green eine aktive Rolle bei der Mobilitätswende an. Das dürfte der Aktie neuen Auftrieb geben.Das neue Management-Team um CEO Sebastion Schulte wolle das verstaubte Image des Herstellers von Antrieben abseits der Straße, das seien beispielsweise Baumaschinen, Traktoren und Gabelstapler, grundlegend ändern. So solle DEUTZ nicht nur langfristig unter den Top 3 der unabhängigen Motorenhersteller etabliert werden, bis spätestens 2050 solle das gesamte Produkt- und Technologieportfolio klimaneutral sein. Der Umbauprozess erfordere Investitionen. Diese könne DEUTZ möglicherweise selbst erwirtschaften. Denn um den Übergang zu den Zukunftstechnologien störungsfrei zu gestalten, bedürfe es zunächst unverändert Land- und Baumaschinen - mit Dieselantrieb.Die jüngsten Zahlen von DEUTZ würden dies eindrucksvoll belegen. Wenngleich es im dritten Quartal isoliert betrachtet etwas ruhiger zugegangen sei, könne sich der Umsatzanstieg um 19% auf knapp 1,4 Mrd. Euro im Neunmonatszeitraum für das Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) sehen lassen. Das Konzernergebnis sei um über 90% auf 45,1 Mio. Euro oder 0,37 Euro je Aktie gestiegen. Zwar würden die stark erhöhten Energie- und Rohstoffpreise auf der Kostenseite ins Gewicht fallen, doch sei es im Gegenzug gelungen, dies über Preiserhöhungen an Kunden weiterzugeben. Erfreulich sei der Auftragsbestand, der auf 828,8 Mio. Euro (9M 2021: 616,4 Mio. Euro) geklettert sei. Durch zuletzt wieder intakte Lieferketten sollte sich dieser sukzessive abarbeiten lassen. Ein Minuspunkt sei noch der operative Cashflow, der wegen des Aufbaus von Working Capital mit -13,8 Mio. Euro negativ gewesen sei.Die DEUTZ-Aktie ist günstig bewertet und besitzt viel Zukunftsfantasie, die Experten von "Der Anlegerbrief" haben sie daher in die Empfehlungsliste aufgenommen. Das Kursziel laute 8,00 Euro. (Ausgabe 3 vom 28.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link