Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (03.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kölner Motorenherstellers DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ) unter die Lupe.Der deutsche Aktienmarkt zeige sich zum Wochenausklang freundlich und der DAX notiere aktuell 1,1 Prozent fester. Auch die Aktie vom Landmaschinenhersteller DEUTZ setze den Aufwärtstrend fort. Dabei stehe der Titel jetzt an einer wichtigen Schwelle, die für die weitere Entwicklung von hoher Bedeutung sei.Die DEUTZ-Aktie habe einen starken Lauf abgeliefert. Seit Oktober habe sich der Kurs verdoppelt und stehe nun vor einer wichtigen Zone. Im Bereich der psychologisch wichtigen 6-Euro-Marke befinde sich sowohl das Mehrmonatshoch als auch ein weiterer technischer Widerstand bei 6,17 Euro. Zudem signalisiere der RSI-Indikator eine erste Überhitzung, nachdem die Aktie zuvor so stark gestiegen sei.Aus technischer Sicht steige kurzfristig die Wahrscheinlichkeit für eine Verschnaufpause der Bullen. Gleichzeitig sollten sich investierte Anleger hiervon nicht verunsichern lassen, da der Trend stark ausgeprägt sei und die mittelfristige Chance für weitere Kurssteigerungen gegeben sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DEUTZ-Aktie: