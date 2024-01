Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze DEUTZ-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

5,375 EUR -1,65% (24.01.2024, 09:24)



XETRA-Aktienkurs DEUTZ-Aktie:

5,37 EUR -0,83% (24.01.2024, 09:10)



ISIN DEUTZ-Aktie:

DE0006305006



WKN DEUTZ-Aktie:

630500



Ticker-Symbol DEUTZ-Aktie:

DEZ



Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (24.01.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien von DEUTZ hätten in den vergangenen Tagen kräftig zugelegt. Seit Freitag stehe für die Papiere des Motorenbauers ein Plus von mehr als 20 Prozent zu Buche. Der Verkauf der Bootsmotorentochter Torqeedo an Yamaha Motor sei bei den Investoren gut angekommen. Analysten hätten im Anschluss die Kursziele weiter angehoben.DEUTZ habe Torqeedo im Jahr 2017 übernommen. Das auf Elektro-Bootsmotoren ausgerichtete Unternehmen habe die Zahlen des Motorenherstellers zuletzt belastet. Daher habe der Vorstand nun einen Schlussstrich gezogen. Der Verkauf sollte sich aus Sicht des "Aktionär" positiv auf die Margen auswirken.Zu diesem Schluss kämen auch die Analysten. Die Trennung von dem zuletzt schwachen Geschäft sollte zudem zu höheren Gewinnmargen bei Deutz führen, so Jorge Gonzalez Sadornil von Hauck Aufhäuser Investment Banking. Der Stratege habe sich positiv überrascht gezeigt vom Verkaufspreis. Die Kaufempfehlung habe er bestätigt, dabei das Kursziel sogar von 8,00 auf 10,00 Euro angehoben.Kurzum: Für DEUTZ sei der Verkauf ein strategisch wichtiger Schritt, denn Torqeedo habe die Erwartungen des Motorenherstellers nie wirklich erfüllen können. Nun sei der Verlustbringer abgestoßen und am Ende sogar noch ein kleiner Buchgewinn dabei erzielt worden.Neben dem Vertrieb von Verbrennungsmotoren und der Entwicklung alternativer Antriebsformen dürfte das zunehmende Geschäft mit Servicedienstleistungen dem Deutz-Konzern in Zukunft Auftrieb geben. Im laufenden Jahr solle ein Wasserstoffmotor in Serie gehen, bei dem Wasserstoff nicht in einer Brennstoffzelle zu Strom umgewandelt, sondern direkt verbrannt werde.Die Aktie dürfte - mit den notwendigen Verschnaufpausen - ihre Ende Oktober gestartete Gegenbewegung fortsetzen und zunächst Kurs auf die 6-Euro-Marke nehmen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur DEUTZ-Aktie. (Analyse vom 24.01.2024)