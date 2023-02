Börsenplätze DEUTZ-Aktie:



Kurzprofil DEUTZ AG:



Die DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) steht seit seiner Gründung im Jahr 1864 für Pioniergeist, Leidenschaft und Innovationskraft. Das Kölner Unternehmen ist Vorreiter in der Entwicklung umweltfreundlicher und effizienter Antriebstechnologien. Die kundenspezifischen Lösungen von DEUTZ bieten nachhaltig hohe Qualität und zuverlässige Leistung bei wirtschaftlichen Gesamtkosten. DEUTZ will als führender unabhängiger Anbieter im Premiumsegment der Innovationstreiber für marktgerechte Technologien sein. Das Unternehmen bietet seinen Kunden nicht nur Motoren, sondern auch komplette Systemlösungen und umfassende Servicedienstleistungen. (20.02.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DEUTZ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kölner Motorenherstellers DEUTZ AG (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ) unter die Lupe.Der SDAX-Titel arbeite an einer Trendfortsetzung. Mit dem nachhaltigen Sprung über die 5,50-Euro-Marke würde das nächste charttechnische Kaufsignal generiert - und die jüngste Konsolidierung auf hohen Niveau mustergültig aufgelöst. Ein Blick auf den Chart zeige, dass die DEUTZ-Aktie hier ein Wiederholungstäter sei.Nach einer mehrmonatigen Seitwärtsphase sei bei DEUTZ bereits in den ersten Wochen des Jahres die Chart-Ampel mit dem Sprung über den horizontalen Widerstand bei 4,60 Euro auf Grün gesprungen. Der nötige Impuls sei von Daimler Truck gekommen. Durch eine Kooperation mit dem DAX-Konzern erschließe sich der Motorenhersteller in einem sich konsolidierenden Markt neue Kundengruppen, spare sich Entwicklungskosten, erweitere sein Produktangebot bei modernen Verbrennungsmotoren und schaffe so die Grundlage für weiteres Wachstum in diesem Bereich.Der nächste Impuls für die Aktie dürfte von den Mitte März anstehenden Zahlen ausgehen. Das in den letzten Monaten eingepreiste Szenario einer schweren Rezession dürfte sich am Ende als zu pessimistisch erweisen. Trotz der Vielzahl an Krisenherden dürfte Vorstand Sebastian Schulte auf ein robustes Jahr zurückblicken und einen zuversichtlichen Ausblick vorlegen. Die gut gefüllten Orderbücher würden für Planungssicherheit sorgen. Der Auftragsbestand sei zum 30. September 2022 um 13,4 Prozent auf rund 829 Millionen Euro gestiegen.Bestätigt sich die positive Einschätzung des AKTIONÄR, dürfte die DEUTZ-Aktie ihren Aufwärtstrend mit den entsprechenden Kaufsignalen und Konsolidierungsphasen weiter fortsetzen - und dabei Kurs auf die Analystenziele nehmen, so Michael Schröder. (Analyse vom 20.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link