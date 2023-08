Börsenplätze DEFAMA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

22,10 EUR +0,45% (17.08.2023, 12:41)



Xetra-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

22,00 EUR 0,00% (17.08.2023, 12:26)



ISIN DEFAMA-Aktie:

DE000A13SUL5



WKN DEFAMA-Aktie:

A13SUL



Ticker-Symbol DEFAMA-Aktie:

DEF



Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Qualitätssegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt. (17.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von Warburg Research:Andreas Pläsier, Aktienanalyst von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF).Der Umsatz habe sich um zufriedenstellende 16% auf EUR 11,03 Mio. verbessert und damit den Erwartungen (WRe: +15%) entsprochen. Das starke Wachstum sei auf Akquisitionen, aber auch auf positive Indexierungseffekte zurückzuführen. Die gute Entwicklung werde sich fortsetzen, da die beiden Neuakquisitionen in Nordhausen und Marktoldendorf in Q3 zu den Zahlen beitragen würden. Das EBT sei um 18% auf EUR 2,49 Mio. gestiegen und habe die Erwartungen übertroffen, da die Finanzierungskosten niedriger als erwartet ausgefallen seien.Die FFO-Marge sei mit 42% stabil geblieben, da auch der FFO um 16% auf EUR 4,64 Mio. angestiegen sei, was ca. 47% des GJ-Ziels von DEFAMA entspreche. Der Analyst begrüße diese stabile FFO-Marge, da sie zeige, dass der zugrunde liegende operative FFO-Beitrag der Immobilien von DEFAMA trotz des Gegenwinds durch Zinssätze und inflationäre Kosteneffekte sehr solide sei. Der NAV je Aktie habe sich in H1 um 4,9% auf EUR 23,92 unter Berücksichtigung des FFO und des positiven Effekts der Neuakquisitionen verbessert.Finanzierung: Kein nennenswerter Finanzierungsbedarf im Jahr 2023, da das Unternehmen eine hohe durchschnittliche Zinsbindungsfrist von 5,7 Jahren habe. Der durchschnittliche Zinssatz habe 2,43% betragen, nach 2,32% Ende 2022. Die Finanzierung konzentriere sich auf lokale Akteure im Genossenschafts- und Sparkassensektor, die in der Regel über eine starke lokale Expertise verfügen würden.Der annualisierte FFO sei auf EUR 10,5 Mio. gestiegen. Angesichts der aktuellen Akquisitionsmöglichkeiten sei ein weiterer Anstieg zu erwarten, und das GJ-Ziel von EUR 11 Mio. bleibe erreichbar. Damit sei das Unternehmen auf einem guten Weg, 2024 wieder deutlich zu wachsen, was sich bereits in der FFO-Schätzung für 2024 von EUR 11,05 Mio. widerspiegle.Andreas Pläsier, Aktienanalyst von Warburg Research, bestätigt seine Kaufempfehlung für die DEFAMA-Aktie, da es dem Unternehmen gelungen ist, das Portfoliowachstum zu steigern, ohne seine Akquisitionskriterien zu verwässern. Das Kursziel laute EUR 30,70. (Analyse vom 17.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link