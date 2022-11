Börse Stuttgart-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

Kurzprofil DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG:



DEFAMA (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) kauft und verwaltet Einzelhandelsimmobilien in kleinen und mittelgroßen Städten in Deutschland. Diese Nische bietet besondere Chancen, weil die im Fokus des Unternehmens stehenden Objekte für die meisten institutionellen Investoren zu klein sind.



Wichtigste Kaufkriterien sind zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als zehn Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Qualitätssegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt. (03.11.2022/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) weiterhin zu kaufen.Das Unternehmen habe am 02.11. den Bericht für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres veröffentlicht und liege auf Kurs der Analystenerwartungen. Nachdem bereits in der letzten Woche am 25. Oktober die Guidance für das laufende Jahr sowie die Mittelfristplanung bis 2025 erhöht worden seien, welche die Analysten für sehr plausibel halten würden, habe dies nunmehr auch mit den Neunmonatszahlen untermauert werden können.Die Umsatzerlöse seien im Jahresvergleich von 12,6 Mio. Euro auf 14,7 Mio. Euro um rund 17% gestiegen. Dieses Wachstum habe durch den deutlichen Ausbau des Portfolios erzielt werden können, aber auch durch weitere Fortschritte im Bestandsportfolio. Diese hätten zum einen erfolgreiche Neuvermietungen, Mieterhöhungen bei Verträgen sowie mehrere abgeschlossene Umbauten beinhaltet, die ebenfalls die Mieterlöse gesteigert hätten. Das EBITDA habe mit 9,2 Mio. Euro zwar unter dem Vorjahreswert von 10,7 Mio. Euro gelegen, habe bereinigt um den Verkaufserlös im Vorjahr aber ebenfalls eine deutliche Steigerung aufweisen können. Das Vorsteuerergebnis habe bei 3,3 Mio. Euro gelegen und der Nettogewinn der ersten neun Monate habe sich auf 2,5 Mio. Euro belaufen. Der cash-getriebene FFO habe um 19% von 5,2 Mio. Euro auf 6,2 Mio. Euro gesteigert werden können.Die veröffentlichten Zahlen würden die Analystenerwartungen und den Kurs der Gesellschaft bestätigen. Das Unternehmen sei fundamental sehr solide aufgestellt und könne somit auch schnell auf sich möglicherweise ergebende Ankaufsopportunitäten von unter Druck geratenen Wettbewerbern und Investoren reagieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze DEFAMA-Aktie: