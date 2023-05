Tradegate-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

22,30 EUR +2,29% (30.05.2023, 12:13)



Xetra-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

22,00 EUR +1,38% (30.05.2023, 11:49)



ISIN DEFAMA-Aktie:

DE000A13SUL5



WKN DEFAMA-Aktie:

A13SUL



Ticker-Symbol DEFAMA-Aktie:

DEF



Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Qualitätssegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt. (30.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von Warburg Research:Andreas Pläsier, Aktienanalyst von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF).Der Immobilientransaktionsmarkt sei in Q1 in Deutschland sehr schwach gewesen und angesichts der verbleibenden Unsicherheiten über die Zinsentwicklung in den kommenden Quartalen sei nur mit einer sehr langsamen Erholung zu rechnen. Die EZB signalisiere nach wie vor weitere Erhöhungen und oft könnten sich Verkäufer und Käufer nicht auf ein neues Preisniveau einigen. Selbst in diesem schwierigen Umfeld habe DEFAMA den Erwerb eines Fachmarktzentrums in Nordhausen (Thüringen) mit einer vermietbaren Fläche von 6.800 qm angekündigt. Der Standort sollte von der beachtlichen Einwohnerzahl der Stadt von 42.000 profitieren. Zu den Hauptmietern würden der Non-Food-Discounter Action, Carglass, Hammer und JYK gehören, und das Objekt befinde sich in unmittelbarer Nähe des Lebensmittel-Discounters Lidl.Pläsier gehe davon aus, dass das Unternehmen nicht mehr als das 11-fache der Miete bzw. EUR 5,5 Mio. für die Nettokaltmiete von EUR 500.000 gezahlt habe. Mit dieser Transaktion steige die annualisierte Miete auf EUR 20,7 Mio. (2022: EUR 20,06 Mio.) und der annualisierte FFO auf EUR 10,3 Mio. (von EUR 10 Mio.) bzw. EUR 2,14 je Aktie. Der Analyst glaube, dass das Unternehmen auf einem guten Weg sei, sein Ziel von EUR 11 Mio. zum Jahresende zu erreichen, da mögliche Panikverkäufe in Q4 für ein höheres Transaktionsvolumen auf dem Immobilienmarkt sorgen könnten.Andreas Pläsier, Aktienanalyst von Warburg Research bleibt bei seiner "buy"-Empfehlung und erhöht die Schätzungen leicht. Sein neues Kursziel von EUR 30,70 sei auf niedrigere Schätzungen für den Mietmultiplikator (13,5) in seiner NAV-Berechnung zurückzuführen. (Analyse vom 30.05.2023)Börsenplätze DEFAMA-Aktie: