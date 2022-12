Tradegate-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

23,60 EUR -0,84% (22.12.2022, 12:20)



Xetra-Aktienkurs DEFAMA-Aktie:

23,40 EUR +3,54% (21.12.2022, 17:36)



ISIN DEFAMA-Aktie:

DE000A13SUL5



WKN DEFAMA-Aktie:

A13SUL



Ticker-Symbol DEFAMA-Aktie:

DEF



Kurzprofil Deutsche Fachmarkt AG:



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 TEUR. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Qualitätssegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt. (22.12.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - DEFAMA-Aktienanalyse von Warburg Research:Andreas Pläsier, Aktienanalyst von Warburg Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie der Deutschen Fachmarkt AG (DEFAMA) (ISIN: DE000A13SUL5, WKN: A13SUL, Ticker-Symbol: DEF).DEFAMA habe die Veräußerung seiner beiden Immobilien in Löwenberg und Sonnefeld zu einem Gesamtverkaufspreis von EUR 7 Mio. bekannt gegeben. Der geschätzte Multiplikator von über 17 sei nach Meinung des Analysten attraktiv, basierend auf einer Jahresnettomiete von ca. EUR 400.000. Der Verkaufspreis habe 40% über dem Anschaffungspreis zuzüglich der Investitionsmaßnahmen von DEFAMA und deutlich über dem gutachterlichen Verkehrswert gelegen. Der positive Effekt auf die Gewinn- und Verlustrechnung von DEFAMA werde ca. EUR 2,3 Mio. vor Steuern betragen.Die bisherige Guidance für den Konzernüberschuss habe bei EUR 4,2 Mio. gelegen und bereits den erwarteten positiven Effekt aus dem Verkauf der Immobilie in Sonnefeld beinhaltet. Mit der erfolgreichen Veräußerung von Löwenberg habe das Management seine Prognose für den Konzernüberschuss auf EUR 5,5 Mio. erhöht. Darüber hinaus werde der Verkauf zu einem Mittelzufluss von ca. EUR 2,5 Mio. nach Steuern führen, der für neue Investitionen verwendet werden solle. In Kombination mit anderen Finanzierungsmöglichkeiten (Revalutierung von Krediten nach mehreren Tilgungsjahren, bislang nicht ausgezahlte Kredite und die langfristige Refinanzierung von Gardelegen) habe das Unternehmen einen sehr guten Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten und sollte seinen Wachstumskurs fortsetzen.Andreas Pläsier, Analyst von Warburg Research, bestätigt seine "buy"-Empfehlung für die DEFAMA-Aktie mit einem Kursziel von EUR 32,60, da das Management sowohl auf der Ankaufsseite (2022: ca. EUR 29 Mio. seit Jahresbeginn) als auch auf der Verkaufsseite Erfolge erzielt hat. Die Bewertung bleibe mit einer erwarteten FFO-Rendite von über 9% im Jahr 2024 attraktiv. Das herausfordernde Umfeld könnte zu attraktiven Kaufgelegenheiten im fokussierten Sektor von DEFAMA führen, da das Unternehmen keine nennenswerten Refinanzierungsthemen habe und seine Kredite eine durchschnittliche Restlaufzeit von ca. 6,3 Jahren aufweisen würden. (Analyse vom 22.12.2022)Börsenplätze DEFAMA-Aktie: