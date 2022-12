- Persönliche Einkommen. Erwartung 0,4%/ Vorwert 0,4% (im Monatsvergleich)

- Persönliche Ausgaben. Erwartung 0,6%/ Vorwert 0,6% (im Monatsvergleich)

- PCE-Kernrate. Erwartung 5,0%/ Vorwert 5,1% (im Jahresvergleich)



14:30 Uhr: USA - wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Erwartung 234.000/ Vorwert 240.000

15:45 Uhr: USA - Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe für November. Erwartung 47,6/ Vorwert 50,4

16:00 Uhr: USA - ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe für November. Erwartung 49,8/ Vorwert 50,2

16:00 Uhr: USA - Bauausgaben für Oktober. Erwartung -0,2%/ Vorwert 0,2% (im Monatsvergleich)



16:30 Uhr: EIA-Erdgaslager. Erwartung -82 bcf/ Vorwert -80 bcf



Die Aktien von SHOP APOTHEKE (ISIN NL0012044747/ WKN A2AR94) seien um mehr als 12% gestiegen, nachdem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach auf der Konferenz Digital Health gesagt habe, dass die Einführung des elektronischen Verschreibens in Deutschland Mitte nächsten Jahres erfolgen solle.



Powells dovishe Äußerungen hätten gestern die Aktien von Technologieunternehmen gestützt. Die Aktien von Infineon (ISIN DE0006231004/ WKN 623100) seien heute um 3% gestiegen. (01.12.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Donnerstagshandel an den europäischen Märkten bringt eine gemischte Stimmung unter den großen Aktienindices, so die Experten von XTB.Obwohl Powells dovishe Kommentare gestern die Stimmung an den Märkten aufgehellt hätten, sei es heute entscheidend, ob die gestrigen Gewinne gehalten werden könnten. Der deutsche Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe habe bei 46,2 gegenüber den erwarteten 46,7 und einem früheren Wert von 45,1 gelegen.Für heute stehe eine Reihe wichtiger Wirtschaftsdaten an: